İstanbul’da 50 bin bina çökebilir

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, son günlerde çöken binalarla gündeme gelen İstanbul’da kaçak ve riskli binaların sayısının oldukça fazla olduğunu belirterek, “Bakanlık, İstanbul’daki riskli binaların 600 bin civarında olduğu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 300 bin olarak açıkladı. Bunun 50 bini kesin bu haldedir” diye uyardı.

İBB’nin tespitine göre İstanbul’da deprem olmasa bile olduğu yerde yıkılma riski bulunan 1556 bina bulunduğunu söyleyen KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da “Binalar olduğu yerde yıkılmaya başladı” dedi.

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