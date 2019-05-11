İstanbul'da bin 383 vakıf faaliyet gösteriyor

İstanbul'da bin 269'u Cumhuriyet döneminde kurulan, 13'ü Osmanlı'dan devam eden ve 101'i de cemaat vakfı olmak üzere toplamda bin 383 vakıf faaliyet gösteriyor.

İstanbul'da bin 269'u Cumhuriyet döneminde kurulan, 13'ü Osmanlı'dan devam eden ve 101'i de gayrimüslimlere ait cemaat vakfı olmak üzere bin 383 vakıf faaliyet gösteriyor.

Vakıflar, tarih boyunca İslam ülkelerinin toplum ve kültür hayatında önemli rol oynayan hayır müesseseleri oldu.

Vakıflar Haftası kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğünün verilerinden derlenen bilgilere göre, İstanbul'da bin 269'u Cumhuriyet döneminde kurulan, 13'ü Osmanlı'dan devam eden ve 101'i de gayrimüslimlere ait cemaat vakfı olmak üzere bin 383 vakıf çalışmalarına devam ediyor.

Bu vakıfların her biri birden çok alanda faaliyet gösteriyor. Bin 383 vakıf arasında eğitim 900, kültür 411, sağlık 408, dini eğitim ise 219 vakfın alanına giriyor.

Bilim-teknoloji 112'nin çalışma alanı olurken, demokrasi, hukuk, insan hakları alanında 26, basın-gazetecilik alanında 15 ve barış alanında ise 3 vakıf çalışma yürütüyor.

Denizcilik alanında 4, hukuk eğitimine destek alanında 6, tarım-hayvancılık ve kooperatif alanında 5 vakıf faaliyet gösteriyor.

Şehit ve gazilerle ilgili bir vakıf faaliyet gösterirken, sosyal hizmet alanında 118, yaşlılara yardım alanında 12, özürlüler alanında 18, öksüz ve yetim barınması alanında ise 3 vakıf faaliyette bulunuyor.