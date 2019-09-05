İstanbul'da polisler 8 saat çalışıp 24 saat istirahat edecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 124 polis merkezi amirliğinde çalışma saatleri yeniden düzenlendi. 12 saat çalışıp 24 saat dinlenen polisler, yeni düzenleme ile 8 saat görev yapıp 24 saat istirahat edecek.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla polisin çalışma saatlerinde yeni bir düzenleme yapıldı. Polislerin moral, motivasyon ve verimliliğini artırarak iş kalitesini yükseltmeyi amaçlayan düzenlemeye göre 12 saat çalışıp 24 saat istirahat eden birimlerdeki görevlilerin çalışma saatleri değiştirildi. Pilot uygulama olarak önce Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü’nde denenen uygulamaya göre, 124 polis merkezinde 12/24 (12 saat çalışma/24 saat dinlenme) sistemine göre çalışan polisler 8/24 sisteminde görev yapacak. Son atamalarla personel sayısı bin artarak 5 bin 100'e çıkarılan polis merkezi amirlikleri 15 Eylül itibarıyla 8/24 sistemine geçecek. Uygulamadan beklenilen verimin alınması durumunda sisteminin ekiplerde de uygulanacağı bildirildi.

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