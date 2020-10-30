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30 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

İstanbul'da salgın çığırından çıktı

30 Ekim 2020, Cuma 00:01
SAĞLIK BAKANI KOCA: VAK’ALARIN YÜZDE 40’I İSTANBUL’DA. KONTROL ALTINA ALAMAZSAK SALGIN BAŞ EDİLEBİLİR OLMAKTAN ÇIKAR.

TÜM TÜRKİYE İSTANBUL TEMASLI

Bakan Fahrettin Koca: “İstanbul’da vak’a sayıları Türkiye’nin yüzde 40’ına ulaştı. Koronavirüs testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4’ü İstanbul’da. Bütün Türkiye İstanbul temaslı. Nisan’daki gibi bir tehlike var.”

ŞARTLAR VİRÜS İÇİN ÇOK UYGUN

Koca: “İstanbul, dünyanın en kalabalık kentleri arasında 14. sırada. Hareket halindeki kitle çok büyük. Şartlar virüsün yayılmasına çok elverişli. Kurallara uyumun azalmasıyla salgın hızla tırmandı.”

14 GÜN KAPATMAK GEREKİYOR

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç: “İstanbul'u 14 gün kapatmak gerekiyor. İş çığırından çıktı. Başka çaremiz yok. Nisan-Mayıs ayından daha kötü durumdayız.''

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İstanbul’da virüs çığırından çıktı

Dr. Güray Kılıç, Nisan-Mayıs ayından daha kötü durumda olduğumuzu belirterek, “İstanbul’u 14 gün kapatmak gerekiyor. İş çığırından çıktı. Hastaneler bu yükü kaldıramaz” dedi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç “İstanbul’u 14 gün kapatmak gerekiyor. İş çığırından çıktı. Başka çaremiz yok. Şu an Nisan-Mayıs ayından daha kötü durumdayız’’ açıklamasını yaptı. Sputnik’deki habere göre İstanbul Tabip Odası’nın “Önlem alınmazsa İstanbul felâkete gidiyor” uyarısını yorumlayan Kılıç şu değerlendirmelerde bulundu, “Virüsün dolaşımını etkileyecek önlemler şart. İstanbul’da virüs çığırından çıktı. Hastanelerin kapasitesi bu yükü kaldırabilecek durumda değil. Toplumsal hareketliliği önleyici önlemler almamız gerekiyor.” 

Testi pozitif çıkan 10 kişiden 4’ü İstanbul’da

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Üç gün önce İstanbul’da vaka sayılarının Türkiye’nin yüzde 40’ına ulaştığını açıkladım. Koronavirüs testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4’ü İstanbul’dadır” dedi. Koca, İstanbul’da hızla artan koronavirüs vak’a sayılarının tüm ülke genelinde salgınla mücadeleyi kontrolden çıkarabileceği uyarısında bulundu.

En az 14 gün İstanbul’u kapatmak gerekiyor

Kılıç şöyle devam etti, “En kirik önlem kuluçka dönemi kadar yani en az 14 gün İstanbul’u kapatmak gerekiyor. Başka türlüsü mümkün değil ya da insanların ölümlerine seyirci kalacağız. Başka çaremiz yok. İnsanların bulaştırmasını ve yeni hasta olmasını engellememiz gerekiyor. Şu an Nisan-Mayıs ayından daha kötü durumdayız. Güz ayları kapalı ortamlara girdiğimiz dönemler. Ekim ayı kötü olacak dedik ama beklediğimiz daha da kötü bir tablo var. Kışı geçirene kadar bu tabloyu daha yoğun yaşayacağız. Mevcut hasta kapasitesini hastaneler kaldıramıyor.

‘Özel hastaneler Kovid-19 hastalarını kabul etmediler’

Kılıç, “Sağlık Bakanlığı yeni önlemler alıyor. Özel hastaneleri de bu sürecin içine katmak istediler. Mevcut yoğun bakım yataklarının yüzde 40’ı özel sektörde ama özel hastaneler Covid-19 hastalarını kabul etmediler. İki gün önce çıkan haber ile biz bunu öğrenmiş olduk. Özel hastaneler için pandemi tebliği çıkardılar. Özel hastanelerin belirli yatak sayılarının pandemi hastalarına ayıracaklar” şeklinde konuştu.

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Salgının başında alkışlandık, şimdi haklarımız alınıyor’

Denizli Tabip Odası Yönetim Kurulu sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve istifa, emeklilik haklarıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “Salgının başında alkışlandık, şimdi ise emeklilik ve istifa haklarımızın bile ellerimizden alınması çok üzücü” denildi. Duvar’daki habere göre Denizli Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Sağlık çalışanları  pandemi başlangıcından beri en ön saflarda cansiperane çalışmaktadırlar. Ancak bu süreçte bile sağlık çalışanlarına ne şiddet göstermede bir azalma, ne vaat edilen ücretlerde bir düzelme, ne özlük haklarında bir iyileştirme olmadığı gibi Covid-19 da halen meslek hastalığı olarak kabul edilmemiştir. Yüzden fazla sağlık çalışanımız, 52’si hekimlerimiz olmak üzere vefat etmişlerdir” 

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