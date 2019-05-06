İstanbul'da seçim yenileniyor

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK, İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili görüşmesini karara bağladı. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, YSK'nın seçimlerin yenilenmesine ilişkin aldığı karara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. ​İstanbul seçimlerine ilişkin AK PArti ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından yapılan olağanüstü itirazları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 4'e karşı 7 oyla İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI YSK'nın kararının ardından ise, Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı olağanüstü gündemle toplandı. İstanbul seçimi 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran'da yeniden yapılacak. AA

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