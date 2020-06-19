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22 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İstanbul'daki kilise haçını söken şüpheliye ilişkin yeni gelişme

19 Haziran 2020, Cuma 17:00
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kırdığı ve kilisenin önündeki kaldırıma attığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Mazlum Serin'in, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuzguncuk'taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi haçının sökülüp atılmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Mazlum Serin'in, 23 Mayıs'ta saat 19.00 civarında Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin duvarına tırmandığı, dış kapı üzerindeki metal haçı yerinden sökerek kaldırıma attığı ve kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. 

Kamera kayıtları üzerinden yapılan araştırma sonucu şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalandığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin savunmasında, "kameralarda görülen kişinin kendisi olduğu, bir anda öfkelenerek bu şekilde davrandığı ve suç kastı bulunmadığı" beyanında bulunduğu aktarıldı.

"Azmettirilmiş olma ihtimaline ilişkin şüphe doğuran sonuç yok"

Kilisenin vakfının Yönetim Kurulu Başkanı olan müşteki Haçadur Edvart Ayvazyan'ın şüpheliden şikayetçi olduğu bilgisi verilen iddianamede, şüphelinin bu eyleme başkalarınca azmettirilmiş olma ihtimaline binaen iletişim ve kamera kayıtları üzerinden yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde şüphe doğuran bir sonuca ulaşılamadığı vurgulandı. 

Şüpheli Serin'in mevcut delillere göre, kilisenin dış kapısı üzerinde, bulunduğu yerde kaynakla sabitlenmiş haçı söküp atmak suretiyle "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçunu işlediği kaydedilen iddianamede, yerinden sökülen haçın herkesin gelip geçtiği kaldırıma atılması sebebiyle eylemin ilgili dini inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

İddianamede şüpheli Mazlum Serin'in "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Serbest bırakılıp tutuklanmıştı

Olayın 23 Mayıs'ta gerçekleştiğinin öğrenilmesinin ardından kamera kayıtlarından tespit edilen şüpheli Mazlum Serin, 29 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı. 

Soruşturmayı yürüten savcılığın, serbest bırakılma kararına itiraz etmesi üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan şüpheli Serin, 30 Mayıs'ta nöbetçi Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanmıştı. 

AA

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