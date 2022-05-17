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17 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu: 224 şüpheliden 160'ı yakalandı

17 Mayıs 2022, Salı 11:22
İstanbul merkezli 5 ilde, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliden 160'ı yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ve belediye mühendisi olmak üzere, 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 160'ını yakaladı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi.

Adreslerde bulunan çok sayıda dijital malzeme ve evraka da el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlıların yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

AA

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