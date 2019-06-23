İstanbul'un yeni Belediye Başkanı tekrardan Ekrem İmamoğlu oldu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin, "İstanbul’umuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun." dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerinin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada "Öncelikle bugünkü 23 Haziranda yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabii ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti İstanbul’umuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun." ifadelerini kulandı.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Halkımıza, İstanbullu hemşerilerime minnet duygularımı iletiyorum. Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz ve Türkiye'yi yakın coğrafyadaki bazı ülkelere benzetme gayretinde olan dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz. Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız, teşekkürler İstanbullu hemşerilerim."

"OY PUSULASININ YANI SIRA HESAP PUSULASI"

Biz demokrasi saatinin çalışmasından yanayız. 31 Mart akşamı çalışmadı. Yaşananları milletimiz biliyor. Saatleri durdurarak zamanın akışını önleyemezsiniz. Bugün sandıklardan oy pusulalarının yanı sıra bir de hesap pusulasının çıktığını duyurmak isterim. Vatandaş büyük haksızlığın hesabını bir avuç insana kesmiştir. Bu İstanbul'da bir sayfa kapandı yeni sayfa açılıyor anlamına gelmiyor. Bu ortak yeni bir sayfa anlamına geliyor. Artık, sevgi hoşgörü olacak. Şatafat, kibir bitecek. Adalete olan güvenimiz tazelendi. Sadece bana oy verenler değil seçimleri olgunluk içerisinde gerçekleştiren vatandaşlarımız sağlamıştır. Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz. Dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz.

HDP seçmenlerine, MHP seçmenlerine AK Parti seçmenlerine, BBP, Demokrat Parti seçmenlerine, komşularımıza, vatandaşlarımıza, ister Türk ister Türk, Rum, Süryani yani bu milletin asil vatandaşlarına, İstanbul'un çocuklarına annelerimize, nenelerimize, kadınlara, beyefendilere her zaman yanımda olan polis ve koruma arkadaşlarıma, tüm güvenlik görevlilerine, sandıklarda görev yapan demokrasi âşıklarına, vatandaşlarımıza, gönüllülerimize, STK'lara, demokrasi mücadelemize şiir yazan, türkü yazan milyonlarca vatandaşımıza tüm 16 milyon İstanbulluya minnet duygularımı iletiyorum.

"ÖNYARGI DÖNEMİ BİTTİ"

Seçimi bir parti veya kesim değil bütün İstanbul ve ülke kazanmıştır. Kısa sürede herkes böyle hissedecek. Bunun için canla başla çalışacağım. Bugün benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır. Oluşturduğumuz İstanbul ittifakı Türkiye için önyargıları yok etti. Bugünden sonra her kim giyimine ve hayat tarzına bakarak önyargı oluşturuyorsa İstanbul ittifakı aklına gelsin. Önyargı dönemi bitmiştir. Bu kenti tek başıma yönetecek değilim. Liyakat ve çalışkanlık olan herkes benimle çalışabilir. Referans kâğıtlarıyla işe girme dönemi bitmiştir.

BANA YAPILANLARI UNUTMAK İSTİYORUM"

Siyasi partiler kutsal değildir, liderleri de kutsal değildir. Onları kutsallaştırmak doğru değildir. Liderlerin yeri milletin üstü değil içidir. Egemenlik kayıtsız şartsız sadece milletindir. Milyonlarca oy almak sevgi gösterilerine mazhar olmak liderlerin ayaklarını yerden kesmemeli. Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım. 23 Haziran'da hem ittifak hem parti adayı hem bağımsız aday olarak çalışan tüm rakiplerime, tüm adaylara teşekkür ediyorum. Seçim döneminde bana, aileme ve çalışma arkadaşlarıma yönelik yapılanları unutmak istiyorum.

ERDOĞAN'A SESLENDİ: UYUM İÇİNDE ÇALIŞMAYA HAZIRIM

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum, İstanbul'un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyum içinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşımızın ihtiyacıdır. Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım. Mazbatamızı alıp göreve başlamanın ardından yol haritamızı hazırlayıp sizi ziyaret etme talebimi size iletiyorum. Vatandaş siyasi kavgalardan bıktı. Hizmet üretim ve çözüm bekliyor. Yarıda kalan vaatlerimizi ilk mecliste gündeme taşıyıp tamamlamak istiyoruz. Engelleme ile karşılaşırsak her şeyi şeffaf bir şekilde vatandaşımızla paylaşacağız. İBB Türkiye'nin en değerli kurumlarından biridir. Bir kez daha vaat ediyorum ki her ne yapıyorsak olduğu gibi milletin taktirine sunulacaktır. Kıymetli İstanbullular ben artık gece gündüz demeden çalışmak için sabırsızlanıyorum. Gücümü vatandaşın samimi duyguları ve güveninden alacağım. En çok da bu şehrin çocuklarının ve enerjisi yüksek gençlerden alacağım. Tanıdıkça beni seveceksiniz demiştim, dediğim gibi oldu.

"ZAFER DEĞİL YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Her şey bu güzel İstanbul'da çok güzel olacak. Bu güzel akşamda mutlu olacağız, umutlu olacağız, sevineceğiz. Ama sevinmek bir başka kişinin kalbini kırmak anlamına gelmez. Bu bir zafer değil yeni bir başlangıçtır. Yarın birbirimizin yüzüne bakacağımızı, vatandaşlara eşit davranacağımı duyurmak istiyorum. Son neticeden sonra otobüsle Beylikdüzü'ne yola çıkacağım. Orada düşüncelerimi vatandaşlarımla paylaşacağım. İstanbul'da herkese duyuruyorum ki her şey çok güzel olacak."



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