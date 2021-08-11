İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'aşı' açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Aşılama oranımız yüzde 68,1. İstanbul’umuzun mavi kategoriye girmesi için 783 bin 468 hemşehrimizin daha aşı olması gerekiyor." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde salgınla mücadele kapsamında İstanbul'da yürütülen çalışmaların değerlendirildiği 9. İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.

Salgınla mücadelede 1,5 yılın geride kaldığını ifade eden Yerlikaya, "Bu mücadelede ana gündem maddemiz aşı çalışmalarıydı. Okullarımızın ve üniversitelerimizin açılışı öncesinde ilimizde yürütülen aşılama çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Salgının görüldüğü ilk andan itibaren bilim insanları ısrarla bir konunun üzerinde durdu, aşı. Bilim insanları 'Kovid19 salgınını öncelikle aşıyla ve olmazsa olmazımız olan temizlik, maske ve mesafe tedbirleriyle yenebiliriz' açıklaması yaptılar." diye konuştu.

Vaka sayılarının son dönemde Türkiye genelinde 25 binlere dayandığını, İstanbul’da haftalık ortalama vaka sayısının ise 4 bin 200 düzeyinde olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bayram tatili sonrası vaka sayılarında artan bir ivme söz konusu. İstanbul’umuz bir eğitim şehri. İlk ve ortaöğretimdeki 2 milyon 636 bin 819 öğrencimiz büyük bir hasretle ders zilinin çalmasını bekliyor. Sizler aracılığıyla buradan ailelerimize de seslenmek istiyorum. 6 Eylül'de 2021-2022 eğitim öğretim yılının açılması planlanıyor. Eğitim-öğretimin belirtilen tarihte başlaması ve kesintiye uğramaması için aşılanma çok büyük önem taşıyor. Üniversitelerimize gelince 60 üniversitemizde 1 milyon 288 bin 707 gencimizin gözü kulağı akademik eğitimin başlamasında. İstanbul'da aşılamadaki hedef kitle 11 milyon 439 bin 293 kişi. 10 Ağustos itibarıyla İstanbul’umuzda 7 milyon 926 bin 337 birinci doz, 5 milyon 546 bin 679 ikinci doz ve 840 bin 300 üçüncü doz olmak üzere toplam 14 milyon 313 bin 316 doz aşı uygulandı. Aşılama oranımız yüzde 68,1. İstanbul’umuzun mavi kategoriye girmesi için 783 bin 468 hemşehrimizin daha aşı olması gerekiyor."

"En büyük gücümüz olan aşılanma oranlarımızı el birliğiyle yükseltelim"

Aşı olan vatandaşlara teşekkür eden Yerlikaya, "Hedefimiz, okullar açılmadan önce İstanbul’umuzun mavi kategoride yer alması. Bugün itibarıyla ilimizde 8 ilçemiz mavi, 20 ilçemiz sarı, 11 ilçemiz de turuncu kategoride yer alıyor. 8 ilçemiz yüzde 70’i aşkın aşılama oranıyla mavi kategori sınırında. İnşallah birkaç gün içinde İstanbul’umuzun mavi kategoriye giren ilçe sayılarımızın katlanarak arttığı müjdesini de sizlerle paylaşacağız. 7 ilçemiz de yüzde 60’ı aşan aşılanma oranıyla sarı kategori sınırında. Haydi İstanbullu hemşehrilerim en büyük gücümüz olan aşılanma oranlarımızı el birliğiyle yükseltelim." ifadelerini kullandı.

"Baba ocağınızda veya tatilde bulunduğunuz her yerde aşılarınızı olabilirsiniz. Çünkü aşı olmak, tatil yapmanıza engel değildir." diyen Yerlikaya, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür ederek bu yaş grubundaki aşılanma oranının yüzde 89,8’e ulaştığını sözlerine ekledi.