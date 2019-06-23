İstanbullu demokrasi için sandık başında

İstanbullular yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için bugün sandık başında.

31 Mart Mahallî Genel Seçimleri’nin ardından iptal kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi bugün yapılıyor. Seçim iptalinin ardından adaylar ve partiler yoğun bir propaganda süreci geçirerek İstanbullu seçmene ulaşmaya çalıştı. 10 milyon 560 bin seçmen ikinci kez sandık başında giderken partiler ve YSK sandıklarda görev yapacak kişilerle ilgili oldukça dikkatli davrandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahallî İdareler Genel Seçimlerinde kullanılan sandık seçmen listeleri kullanılacak. İstanbul’da bugün 31 bin 124 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirilecek.

Seçmene tek oy pusulası verilecek

YSK’nın verdiği bilgilere göre, 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019’da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak. Yeni seçimde sadece oy verme işlemi tekrar edilecek. Yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak. Aynı partiler seçime girecek. Seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tesbit ve ilân edilmesine gerek olmayacak. 31 Mart 2019’da yapılan seçime katılan siyasî partiler bu seçime de katılabilecek.

Sandık kurulları yeniden oluşturulacak

Seçim sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlükler nedeniyle iptal edildiği için sandık kurulları yeniden oluşturulacak. Sandık kurulu başkan ve üyeleri devlet memurları arasından seçilecek. 31 Mart 2019’da yapılan seçimde sandık kurullarına üye veren partiler, İstanbul’da gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde de sandık kurullarına üye verebilecek. İstanbul’da gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde seçime katılma yeterliliği tesbit ve ilân edilen siyasî partilerin müşahit bulundurma hakları olacak. 31 Mart 2019’da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. 23 Haziran 2019’da yapılacak seçimde kullanılacak sandık seçmen listelerinin ve her bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının 31 Mart seçimi ile aynı olması gerekecek.

68 bin kişi oy kullanamayacak

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimden sonra ortaya çıkan 298 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun”un, “silâh altında bulunan erler, askerî öğrenciler, cezaevindeki hükümlüler, kısıtlılar ve kamu hizmetinden yasaklı olanlar”ı içeren 7. ve 8. maddeleri kapsamındaki seçmenlerin seçmen kütüğündeki kayıtlarına “oy kullanamaz” şerhi düşülecek. YSK bu sayıyı 68 bin 17 kişi olarak açıkladı. İstanbul ilinde yapılacak yenileme seçimlerinde seçmen kütükleri üzerinde değişiklik yapılamayacağından, YSK’nın ilgili kararı uyarınca ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanlardan, yerleşim yeri adresi İstanbul dışı olan veya ceza infaz kurumunu birinci adres olarak bildirenlerin de seçmen listelerindeki kayıtlarına “oy kullanamaz” şerhi düşülecek. Güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenlerin adının yanına oy kullanamayacağına dair şerh düşülecek. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran’da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak. 31 Mart’ta askerde olup 23 Haziran’a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek. Seçim işleri İstanbul’dan yürütülecek.

Avrupalı heyet seçimi izleyecek

Avrupa Konseyi, yarın yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için gözlemci heyet gönderdi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden 14 kişilik heyet seçim günü 6 ayrı ekip halinde sandık başında İstanbul seçimi gözlemleyecek. Heyet, YSK yetkilileri, basın ve sivil toplum örgütleriyle görüştü. İngiltere Cheshire West Belediye Meclis Üyesi Andrew Dawson’ın başkanlığındaki gözlemciler, seçim günü de altı ayrı ekip halinde İstanbul’un farklı noktalarında sandık başlarında oy verme işlemini takip edecekler. Heyet, gözlemlerine ilişkin bulgularını seçimin ertesi günü düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak.

CHP’de hazırlıklar tamam

İstanbul seçmenlerine, “Ölüm, hastalık dışında tüm dertleri geride bıraksınlar ve gelip İstanbul’un geleceğine, demokrasiye sahip çıksınlar” çağrısı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel Gazete Duvar’a konuşarak, seçime saatler kala şu mesajları verdi; “CHP gece gündüz çalıştı. Sadece CHP sisteminde yaklaşık 100 bin görevli tanımlanmış durumda. Bunlar birebir görevlendirdiklerimiz. Ayrıca ittifak ortağımızın vermiş olduğu görevliler var. Gönüllüler var. Oy verdiğim sandığa sahip çıkacağım diyerek sayımı izlemek üzere organize olan vatandaşlar var. “31 Mart’taki haksız gerekçelerin bir daha ortaya çıkmaması için şeffaf ve kurallara uygun bir seçim olmasını sağlamak için sandığımın başında olacağım” diyen vatandaşlar var.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel

Bunlarla birlikte yaklaşık 200 bin görevli sandık başında olacak. Türkiye’nin 4 bir tarafında il, ilçe başkanlıklarımız memleketlerine dönen ya da tatil için İstanbul’dan ayrılanları gidip oy kullanmaya teşvik için çalışma yapıyor, lojistik ihtiyaç varsa karşılıyorlar. CHP’nin seçim günü sonuçları almak için kullandığı sistemi defalarca test ettik. En son testte yüzde 100 başarı sağlandı”.

Her okulda en az 2 avukat olacak

Her okulda en az 2 avukat olacak. Gayet mobilize, planlı şekilde gelişmeleri takip ediyor olacağız. Çağrı merkezi sandıklar açıldıktan sonra takip merkezi olacak. Bir telefon hattı ayarladık. Tüm çağrılara cevap verecek kriz merkezi olarak hizmet verilecek. Avukatlardan tecrübeli bir ekip görev yapacak. Her süreci takip edeceğiz. Amacımız Türkiye demokrasisinin geleceğine sahip çıkmak.

AKP’li Ali İhsan Yavuz: Görevlilerimiz dikkatli davranacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 23 Haziran’da usûlsüzlüklerin, kanunsuzlukların ve seçim yolsuzluklarının söz konusu olmadığı bir seçim yaşanmasını diledi. 23 Haziran günü, bütün görevlilerimiz (sandık ve seçim kurulu görevlileri) herhangi bir usûlsüzlük, kanunsuzluk ve seçim yolsuzluğu oluşmaması açısından olağanüstü düzeyde dikkatli davranacaklardır.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

Sandıklarda herhangi bir usûlsüzlük görüldüğünde derhal müdahale edilecek, müşahitlerimiz, gerektiğinde ilgili okulda bulunan parti hukukçumuzdan da yardım almak suretiyle, şikayetini kayda geçirip alındı belgesi alacak,ayrıca durumu derhal İl ve İlçe SKM’ye de bildireceklerdir. Kanunsuzluk ve yolsuzluk halinde suç duyurularımıza esas teşkil etmek üzere tutanak tutulacak olup hiç kimsenin yaptığı yolsuzluğun yanına kar kalmaması açısından, gereken adımlar anında ve çok etkili bir şekilde atılmış olacaktır.”

İstanbullular otobüslerle taşındı

YSK’nın İstanbul kararı sonrasında çeşitli kampanyalar düzenleniyor. İstanbul’da ikamet edip seçim günü il dışında bulunan vatandaşlar için ‘Bir Otobüs Benden’ kampanyası başlatılmıştı. CHP’lilerin başlattığı kampanyanın benzerini yapan AKP’liler de Anadolu’daki seçmeni İstanbul’a taşıdı. İkametgâhı İstanbul’da olan Sivaslılar, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak için otobüslerle İstanbul’a gitti. AKP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tatilini Sivas’ta geçiren ve ikametgâhı İstanbul’da olan 6 bin seçmen, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’ı desteklemek için tahsis edilen 100 otobüsle İstanbul’a hareket etti.

Neden iptal edilmişti?

YSK, 31 Mart seçimlerini, “Yüksek Seçim Kurulunun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı kararı ile; 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve seçimin yenilenmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına, Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, karar verilmiştir” şeklindeki kararla iptal etmişti.