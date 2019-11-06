İstifa haklılığımı ispatladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinin hukuka uygun olmadığı tartışmalarının ardından bu görevinden istifa etti.

Geçtiğimiz günlerde RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, Şahin’in istifası hakkında sosyal medyadan görüşünü paylaştı. Bildirici, üyeliğinin düşürüldüğü gün yaptığı açıklamada, “Dönüm noktası, Ebubekir Şahin’in RTÜK’ün yanı sıra Basın İlan Kurumu ve Türksat’ın da yönetiminde olduğunu tesbit etmemdi. Önce aldırmadılar, sonra da gündeme almayı reddederek bu hukuksuzluğun üzerini kapatmaya çalıştılar. Ben Şahin’in çekilmiş sayılması gerektiğini, müstafi duruma düştüğünü ve yönettiği toplantılardaki kararların kanunsuz olduğunu savundum, kararlara muhalefet şerhleri düştüm. Onunla da kalmayıp İdare Mahkemesi’nde dâvâ açtım... Kendi hukuksuzluğunun üzerini örtmek için yine hukuk dışı bir yöntem uyguladı. Hiçbir somut gerekçe, hiçbir somut suçlama olmadan üyeliğimin düşürülmesi beni mücadelemden alıkoyamaz” açıklamasını yapmıştı. Gazete Duvar’ın haberine göre, Şahin’in TÜRKSAT’tan istifası üzerine ise Bildirici, şu açıklamayı yaptı: “Ebubekir Şahin, Türksat yönetiminden istifa ettiğini açıklamış. Bu istifa benim haklılığımı kanıtladı. Baştan beri orada hukuksuz olduğunu söylemiştim. Mecbur kalınca istifa ederek hukuki sorumluluktan kurtulamayacak. Hak ve hukuk mücadelem sürecek. Hem de daha kararlı olarak…”