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28 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

İstifaların ardından İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne atama

28 Haziran 2019, Cuma 18:49
İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Başkan Danışmanlığı'na Yavuz Erkut le Murat Ongun atandı.

İBB’den istifalar başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu getirildi.

İBB'den yapılan açıklamada, İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Başkan Danışmanlığı'na da Yavuz Erkut ve Murat Ongun'un atandığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan, bugün yaptıkları açıklamayla görevlerini bıraktıklarını duyurmuştu.

AA

Etiketler: ibb, istifa
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