İstikrar, Soçi Mutabakatı’yla sağlanır

Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin uzmanı Doç. Yuriy Zinin, Suriye’de istikrarın, Soçi mutabakatının uygulanmasıyla mümkün olacağını söyledi.

Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin uzmanı Doç. Yuriy Zinin, Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad şehrinde son birkaç günde düzenlenen bombalı saldırıları değerlendirdi. Bölgede IŞİD ve Nusra kalıntılarının olduğuna ve bunların bölgeyi istikrarsızlaştırmaya ilgi duyduğuna dikkat çeken Zinin, şu yorumda bulundu: “Soçi mutabakatı sağlandıktan sonra belirsizlikte kalan güçler var. Onlar durumu istikrarsızlaştırmaya ilgi duyuyor ve daha önce de amaçlarına ulaşmak için Suriye’deki farklı taraflar arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanmışlardı. Bu tür eylemlerin amacı bir dereceye kadar Soçi anlaşmasının uygulanmasını aksatmamak, uygulamalarına engel oluşturmak.”

Suriye sorunu artık çözüme kavuşturulmalı

Sputnik’in haberine göre, “Rusya ve Türkiye’nin Soçi mutabakatını tam hayata geçirmesi durumunda bu, bölgeye istikrarın geri dönmesi anlamına gelecek” diyen Zinin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye sorununun çözümüne yönelik adım atılacak. Bu ülkedeki tüm sorunların üstesinden gelmek ve durumun eskiye dönmemesini sağlamak lazım. Suriye’nin tüm toprakların güvenliği ve ortak sınırların korunmasını sağlanmalı. Ayrıca Türkiye de bir şekilde Suriye yönetimiyle iletişim kurmalı. Bu yönde daha önce de fikirler dile getirilmişti.” Suriye’den faydalanmak isteyen ülkelerin sonuç olarak hiçbir şey elde edemediğini kaydeden Rus uzman, “Defalarca Suriye’den çekileceğini söyleyen ama buna rağmen orada kalmaya devam eden ABD’nin rolü de anlaşılmıyor. Bunca yıllık acı, savaş ve kayıplardan sonra Suriye sorunu artık çözüme kavuşturulmalı” diye ekledi.

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AB: Güvenli Bölge’ye yardım yapmayacağız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölgeye AB’nin mali yardım yapmayacağını yineledi. Avrupa Parlamentosu Dış ilişkiler, Adalet ve Kalkınma komiteleri, Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin durumunu görüşmek üzere ortak bir toplantı düzenledi. Toplantıda AB Komisyonu adına konuşan Maciej Popowski, AB’nin, Türkiye’nin Suriye’de operasyon düzenlediği ve yerleşim birimi kurmak istediği bölgeye insanî yardım yapmasının söz konusu olmadığını söyledi. Popowski, “AB, Türkiye’nin Suriye’de oluşturmak istediği yerleşim birimlerine yardım yapamaz. Suriyeli göçmenlerin ülkelerine geri dönüşü gönüllülük esasına dayanmalı” dedi. Türkiye’nin Suriye’ye yönelik operasyonunun ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerin Ankara ve Brüksel arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine yol açtığını belirten Popowski, AB’nin operasyonla ilgili Türkiye’yi kınadığını hatırlattı.

Erdoğan’ın açıklamaları ilişkileri gerginleştiriyor

Popowski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı AB liderlerine yönelik sert açıklamalarının da ilişkilerin gerginleşmesine katkı yaptığını söyledi. AB temsilcisi, birliğin Türkiye’ye Suriyeli göçmenlerle ilgili söz verdiği malî yardımların yaklaşık tamamını ödediğini dile getirdi. AB Komisyonu’nun insanî yardımlardan sorumlu temsilcisi Michael Koehler, AB’nin Türkiye’nin oluşturmak istediği güvenli bölgeye malî yardım yapmasının hukuki olarak da mümkün olmadığını söyledi. Toplantıda söz alan Avrupalı parlamenterlerin önemli bir kısmı Türkiye’nin düzenlediği operasyonu kınayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye politikasını eleştiren konuşmalar yaptı. Euronews’in haberine göre, tartışmada söz alan parlamenterlerin bir bölümü, Suriyeli göçmenler konusunda “Türkiye’yi AB’ye şantaj yapmakla” ve “Suriyeli göçmenler için AB’nin yaptığı malî yardımları amacına uygun olarak kullanmamakla” suçladı.