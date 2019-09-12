İthal cihazı yüzde 80 daha ucuz maliyetle ürettiler

İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta bir firma, mikroskoplarda numune incelemek için kullanılan lamların üzerine bilgi yazan ve ithal edilen cihazı, üniversite-sanayi iş birliğiyle 5'te bir maliyetle üretti.

İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta bir firma, mikroskoplarda numune incelemek için kullanılan lamların üzerine bilgi yazan ve ithal edilen cihazı, üniversite sanayi iş birliğiyle 5'te bir maliyetle üretti.

Üniversiteye bağlı Turgut Özal Tıp Merkezindeki laboratuvarlarda çalışan patologların önerisi üzerine, yaklaşık 4 yıl önce öğrenci Ferhat Toslak, ithal edilen lam yazma cihazıyla ilgili yüksek lisans tezi hazırladı. Tez, İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta üniversite-sanayi iş birliği projesi kapsamında Ar-Ge çalışmalarıyla hayat buldu.

Üniversite, yurt dışından ortalama 180 bin liraya alınan cihazı, Ar-Ge desteğiyle teknoparkta özel bir firmayla iş birliği yaparak, 30 bin lirayı bulan maliyetle lazerli olarak geliştirdi.

Test çalışmalarının ardından yakın zamanda üniversite laboratuvarında kullanılması ve ardından seri üretime geçilmesi planlanan cihazın, hem sağlık sektörüne hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

"Lazerin ömrü yaklaşık 25 yıl"

Teknopark Genel Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Adnan Fatih Kocamaz ise piyasada var olan cihazlardan çok daha farklısını yapma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Lazer yazıcılı cihaz için 4 yıl Ar-Ge çalışması yaptıklarını dile getiren Kocamaz, şöyle konuştu:

"Cihazın milli ve yerli olması bizim için önemli. Mevcut lam yazma cihazlarını kullanabilmek için bilgisayar gerekli. Biz bilgisayarı kendi cihazımızın içine ucuz bir maliyetle yerleştirdik. Lazerin ömrü yaklaşık 25 yıl, sayısı çok çok yüksek lam yazımına olanak sağlayabilecek. 3-4 ayda bir parça değiştirmek zorunda kalmayacağız, mürekkep gibi herhangi bir sarf malzeme kullanmak zorunda kalmayacağız. Patologlar sadece lamı koyarak cihazı çalıştıracak. Ortak çalıştığımız patoloji laboratuvarında 6 aylık deneme süreci başlatacağız. Patologlardan cihaz hakkında not almalarını isteyeceğiz. Daha sonra da cihazı ulusal ve uluslararası arenada satışa hazır hale dönüştürmeyi planlıyoruz."

Lazerli lam yazma cihazı

Lam yazma cihazları, genellikle laboratuvarlarda mikroskopla numuneleri incelemek için kullanılan lamların üzerine numuneye ait bilgileri yazmak için kullanılıyor.

Lamların üzerinde, numunelerin kime veya neye ait olduğu bilgisi yer alıyor.