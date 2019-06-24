İYİ Parti'den 'erken seçim' açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "Soğuk suyu içince bir 72 saat oturmak lazım, midedeki etkilerini görmek lazım'' açıklamasında bulundu.
Türkkan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İYİ Parti ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularına yanıtladı.
Türkkan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili "Soğuk suyu içince bir 72 saat oturmak lazım, midedeki etkilerini görmek lazım. Erken seçimle ilgili de en rahat ifadeyi o 72 saatten sonra yapmak lazım. Kim söylemiş olursa olsun, ilk etapta söylenen hiçbir görüşün ciddiyeti olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.