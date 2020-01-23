İyileştirilmiş parlamenter sistem şart

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, medyanın Ankara Temsilcileri ile buluştuğu toplantıda, “Kısa, öz, sivil yeni bir anayasa ile iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Akşeneri, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle (CHS) seçime gidince seçilemeyeceğini gördüğünü söyleyen Akşener, “Diyelim ki seçime CHS üzerinden gidildi, orada İyi Parti’nin ittifak içerisinde bulunmanın ön şartı parlamenter sisteme dönmektir. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla da yeni kurulacak partiler de dahil olmak üzere muhalefet partiler bu görüşte. Türkiye’nin adalete ihtiyacı var. Bunu gerçekleştirme konusunda öncülük yapıyoruz. Bu sistemle ilgili erken seçim olur mu onu ön göremiyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin nefes almaya, demokrasiye, adalete, hukukun üstünlüğüne ihtiyacın olduğunu söyleyen Akşener, “Samimiyetle inanıyorum ki Sayın Erdoğan’ın rasyonellikten uzak duygusal sistemin içinde o gerçekçi yanı ortaya çıkacak. Buna ben inanıyorum. Dediğim gibi iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz.”

Ankara - Mehmet Kara