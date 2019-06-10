İzlanda'ya nota verilecek

İzlanda'ya, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın saatlerce havalimanında bekletilmesi nedeniyle nota verileceği bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelecek saatlerde İzlandalı yetkilileri arayacağı öğrenildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da bir havalimanında saatlerce bekletilmesi nedeniyle İzlanda'ya nota verileceği bildirildi. Bekletmenin, sorunsuz geçiş için gerekli yazışmaların yapılmasına rağmen gerçekleştiği öğrenildi. Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşını arayacak. NE OLMUŞTU? Konya'dan özel uçakla İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti.

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