"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İzlanda'ya nota verilecek

10 Haziran 2019, Pazartesi 10:25
İzlanda'ya, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın saatlerce havalimanında bekletilmesi nedeniyle nota verileceği bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelecek saatlerde İzlandalı yetkilileri arayacağı öğrenildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da bir havalimanında saatlerce bekletilmesi nedeniyle İzlanda'ya nota verileceği bildirildi.

Bekletmenin, sorunsuz geçiş için gerekli yazışmaların yapılmasına rağmen gerçekleştiği öğrenildi.

Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşını arayacak.

NE OLMUŞTU?

Konya'dan özel uçakla İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti.

Etiketler: İzlanda, nota
Okunma Sayısı: 452
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ali Tam

    10.6.2019 13:49:57

    Bizim GÜMRÜK KAPILARIMIZDA TÜRKLERE YAPILAN EZIYETLERi unutamiyoruz. Pasaport memurlari bizim TC Pasaportlarini didik didik sayfa sayfa uzun uzadiya karsisinda aranan bir sucluya rastlamis gibi tavir takindigi günleri unutmadik. Hele hele Yesilköy Havaalanindan cikis muamelesinde 80li yillarda memurun kendi bilgisizliginden benim oturumumun tarzini tanimadiginda yarim saat beni bekletip arkamdaki ECNEBIYI öne alarak dört bes aile mensubuyla YAYLANA YAYLANA herbirine kendini kücük düsürerek Japon selami ile buyurun gecinler yapmasina BEN UTANDIM. Daha sonralari bizim kendi ülkemize Nufüs Kagidi ile giris cikis yapamazken AB üyelerine kimlik kartlariyla giris cikista nazik ve kolayci tavir ve bize KAHIR ve EZIYETleri unutmadik. Gel gör ki bugün bile TÜRKIYE den gelen DEVLET RICALINI bile TAHKIRANE ve TEZYIFANE karsilayan AVRUPAYA hala meftun hala muhibbane tavirlarin yeni bir karsiligi bu IZLANDA HAVAALANI TOKADI.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Erdoğan İzlanda'ya tepki gösterdi

İmamoğlu ifadeye çağrılacak

İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını 16 Haziran'da, moderatör İsmail Küçükkaya

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı

İdlib'e hava saldırısı: 6 ölü

AKP ve CHP yetkilileri ortak yayın için görüştü

İzlanda'ya nota verilecek

800 yıllık tarihi kapı mahvoldu

Dolar bayram sonrası artışta

İzlanda'da Milli Takımımıza saygısızlık

Almanya'da iki farklı camiye çirkin saldırı

Zarif: Bizim ABD'ye ihtiyacımız yok

Türkiye eninde sonunda hukuka dönecek

İslam bana huzur getirdi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hayta dualarla...

Acı bilanço!

Kazakistan'daki seçimin kazananı Tokayev oldu

Ankara'da kuvvetli sağanak: Acı haberi Ankara Valiliği duyurdu!

Kalp kasları tamir edilir mi?

En Çok Okunanlar

Genel

Türkiye eninde sonunda hukuka dönecek
Genel

İslam bana huzur getirdi
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Süleyman KÖSMENE

İnsanlık kaç bin yaşındadır?
M. Said ZEKİ

Lekelenmeme hakkı ve tutuksuz yargılama
Faruk ÇAKIR

Bir nesil kaybolabilir
Ahmet Cemil Çökren

Sinek düşmanlığını bırak! 2
Ali FERŞADOĞLU

Bir sinek, yalnızca bir sinek!
Risale-i Nur'dan

Vücudunu Mû’cidine feda et
Genel

Günün Ayet ve Hadisi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.