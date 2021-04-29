"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İzmir depremine ilişkin gözaltı sayısı 19'a yükseldi

29 Nisan 2021, Perşembe 12:07
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim 2020'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 6'sı daha yakalandı, gözaltı sayısı 19'a çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan 13 zanlının işlemleri devam ediyor.

Ekipler, gözaltı kararı verilen 6 şüpheliyi daha yakaladı, gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında 5 Kasım 2020'de 9 kişi gözaltına alınmış, 7'si tutuklanmıştı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 3 akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporunda yıkılan binalarda standartlara uygun olmayan malzeme ve düşük kalite beton kullanıldığı ve projelendirme hataları bulunduğu tespiti sonrası işlem yapılmayan 22 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmiş, 17 kamu görevlisinin dosyaları ayrılmıştı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, gözaltı kararı verilen zanlılardan 13'ü dün yakalanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Tam kapanma'dan kaçış yoğunluğu artarak devam ediyor

    İzmir depremine ilişkin gözaltı sayısı 19'a yükseldi

    Dünya genelinde salgın gündemiyle son gelişmeler

    Emaneti ehline verin adaletle hükmedin

    Büyük bir hayal kırıklığı

    Kapanma da göstermelik

    Dış politikada ifrattan tefrite

    Açlık sınırı 2 bin 767 lira

    'LGS'nin ertelenmesinin söz konusu değil'

    Galatasaray, Konyaspor'u tek golle geçti

    Beşiktaş, Rize deplasmanından kayıpsız döndü

    Suudi Arabistan 8 Türk okulunu kapatacak

    Sosyal desteksiz kapanma olmaz

    Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için Ersin Tatar'dan 6 maddelik öneri

    "5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi"

    Türkiye'de son 24 saatteki Koronavirüs Tablosu

    DSÖ: ‘Hint varyantı’ en az 17 ülkeye yayıldı

    BM’den İslamofobik saldırıya kınama

    AB'den Rusya'ya mesaj

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk tanımazlığın ülkeyi götürdüğü yer
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Allah’ın kılıcı” olan zalimler
    Faruk ÇAKIR

    Yine hak, yine adalet
    Genel

    Büyük bir hayal kırıklığı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Baston tutturanlar
    Genel

    Kapanma da göstermelik
    Süleyman KÖSMENE

    Kat kat mükâfata hazır mısınız?
    Risale-i Nur'dan

    “Leyle-i Kadri nısf-ı âhirde arayınız”
    Mikail YAPRAK

    Ermeni meselesinde de Said Nursî’ye kulak verilmedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.