"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Jandarma Genel Komutanlığı 180 yaşında

14 Haziran 2019, Cuma 21:20
Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin Beytepe yerleşkesinde tören düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü, jandarma personelinin helikopterden paraşütle atladığı ve senaryo icabı operasyon gerçekleştirdiği nefes kesen etkinliklerle kutlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin (JSGA) Beytepe yerleşkesindeki stadyumda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Ankara Valisi Vasip Şahin ile jandarma teşkilatı personeli, Akademi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğuna işaret ederek, bu coğrafyada yıllarca devlet olarak kalabilmenin kolay bir iş olmadığını vurguladı.

Düzensiz göç, terör, kaçakçılık ve uyuşturucu gibi sorunlara karşı aralıksız bir mücadelenin yapıldığını belirten Ersoy, "Türkiye, ülkemiz, bugün terörle mücadelesinde terörü bir bütün olarak görmektedir. Yani sadece PKK'ya odaklanmış ve tehlikeyi kendine yöneldiğinde bertaraf etmeye çalışan eski yaklaşımını tümüyle terk etmiştir. Türkiye, PKK/KCK/YPG, FETÖ ve DEAŞ, aklınıza gelen bütün terör unsurlarını birbirleriyle bağlantılı ve iş birliği içerisinde değerlendiren, stratejisini buna göre oluşturan ve tehlikeyi oluştuğu yerde bertaraf etmeye odaklanmış bir mücadele anlayışını benimsemiştir." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bütün birimleri yeniden yapılandırdıklarını anlatan Ersoy, özellikle insanlı ve insansız hava gücünü artırmaya dönük yatırımlar yapıldığını kaydetti.

"Terörle mücadelede 6 bin 636 jandarma personeli şehit oldu"

Orgeneral Çetin ise Jandarma Teşkilatının, kurulduğu günden bu yana Türk milletine sadakatle hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Aziz milletimizin güvenliği, huzur ve mutluluğu için kahraman vatan evlatlarımızdan iç güvenlik harekatında, terörle mücadelede bugüne kadar 6 bin 636 jandarma personeli şehit, 29 bin 63 jandarma personeli ise gazi olmuştur." dedi.

AA

Etiketler: Jandarma, Türkiye, güvenlik
Okunma Sayısı: 81
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suudi bakandan terör örgütü YPG'ye destek talebi

    MEB'den 12.sınıf öğrencilerine devamsızlık affı

    Gazeteci Yavuz Selim Demirağ serbest bırakıldı

    Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldırı

    Erdoğan: İBB Başkan adaylarının canlı yayın tartışması kırılma noktası olacak

    'Suriye'de istikrar için yapılanlar Rusya, İran ve Türkiye'nin başarısıdır'

    İsrailli bakan: NATO ve ABD Türkiye'ye güvenmemeli

    270 bin 548 kişi TOKİ’ye borçlu

    Kırmızı ette ithalat patlaması

    İstanbul'da YKS için ulaşım ücretsiz olacak

    AB: Provokasyonlardan kaçınılmalı

    Dev uçak batırılıyor

    Doğu Akdeniz’de neler oluyor?

    Cuma namazı yine kılınamadı...

    Türkiye, dünya sıralamasında 2 basamak yükseldi

    Milyonlar milli parklara akın etti

    18 milyon öğrenci yaz tatiline başladı

    Japon tankerlerine yönelik saldırı hakkında yeni iddia

    2,5 milyon adayın zorlu YKS maratonu başlıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP niye inişte?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbeci savcıya kefen göstermek...
    Genel

    Ahmet Davutoğlu: Dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Mülk Allah’ındır, sende emaneten duruyor
    Mehmet KARA

    “VIP krizi” ile uğraşırken…
    Genel

    Teröristten tepki çeken savunma!
    Genel

    'Darbe girişiminden çok daha fazlası var'
    Genel

    İdlib’de neler oluyor?
    Süleyman KÖSMENE

    İslâm’da kadın ve hukuk

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.