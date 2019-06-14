Jandarma Genel Komutanlığı 180 yaşında

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin Beytepe yerleşkesinde tören düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü, jandarma personelinin helikopterden paraşütle atladığı ve senaryo icabı operasyon gerçekleştirdiği nefes kesen etkinliklerle kutlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin (JSGA) Beytepe yerleşkesindeki stadyumda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Ankara Valisi Vasip Şahin ile jandarma teşkilatı personeli, Akademi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğuna işaret ederek, bu coğrafyada yıllarca devlet olarak kalabilmenin kolay bir iş olmadığını vurguladı.

Düzensiz göç, terör, kaçakçılık ve uyuşturucu gibi sorunlara karşı aralıksız bir mücadelenin yapıldığını belirten Ersoy, "Türkiye, ülkemiz, bugün terörle mücadelesinde terörü bir bütün olarak görmektedir. Yani sadece PKK'ya odaklanmış ve tehlikeyi kendine yöneldiğinde bertaraf etmeye çalışan eski yaklaşımını tümüyle terk etmiştir. Türkiye, PKK/KCK/YPG, FETÖ ve DEAŞ, aklınıza gelen bütün terör unsurlarını birbirleriyle bağlantılı ve iş birliği içerisinde değerlendiren, stratejisini buna göre oluşturan ve tehlikeyi oluştuğu yerde bertaraf etmeye odaklanmış bir mücadele anlayışını benimsemiştir." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bütün birimleri yeniden yapılandırdıklarını anlatan Ersoy, özellikle insanlı ve insansız hava gücünü artırmaya dönük yatırımlar yapıldığını kaydetti.

"Terörle mücadelede 6 bin 636 jandarma personeli şehit oldu"

Orgeneral Çetin ise Jandarma Teşkilatının, kurulduğu günden bu yana Türk milletine sadakatle hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Aziz milletimizin güvenliği, huzur ve mutluluğu için kahraman vatan evlatlarımızdan iç güvenlik harekatında, terörle mücadelede bugüne kadar 6 bin 636 jandarma personeli şehit, 29 bin 63 jandarma personeli ise gazi olmuştur." dedi.