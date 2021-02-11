Japon esnafının sorunları Meclis gündeminde

SP Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a, “Japon esnafının (!) mağduriyetlerini” sordu.

Anadolu Ajansı, Covid-19 tedbirleri sebebiyle zor durumda olan esnafın dertlerini dinledi, ama Japonya’da. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, ‘Japon esnafın mağduriyetlerini’ TBMM’ye taşıdı. Karaduman, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın cevaplandırması için soru önergesi verdi.

Esnafımız can çekişiyor

Karaduman, pandemi sürecinde ciddî mağduriyet yaşayan esnaflarımızın her platformda mağduriyetlerini dile getirmeye çalıştıklarını, son kısıtlamalarla birlikte özellikle kahvehane ve lokantaların çoğu siftah yapmadan dükkânını kapattığını belirterek, “Birçok esnafımız yapılan kısıtlı kira yardımına erişemiyor veya erişse bile bu yardımlar giderlerinin çok az bir kısmını karşılayabiliyor. Bu sebeple birçok esnaf dükkânını süresiz kapatmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte ulusal basınımızda yer alan haberlerde Japon esnafların yaşadığı mağduriyetler gündeme gelmiş ve bu konu halen konuşulmaktadır. Devletimizce Japon esnafların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik bir destek paketinin açıklanıp açıklanmayacağı konusunu merak edilmektedir” dedi.

Yeni destek paketi açıklanacak mı?

Karaduman Bakan Pekcan’a şu soruları yöneltti: “Ülkemiz genelinde son bir yılda sicil kaydını silen toplamda kaç esnafımız vardır? Lokanta ve kahvehaneler ne zaman hizmet sağlayabilecektir? Kısıtlamaların devam edecekse yeni destek paketi açıklanacak mıdır? Ulusal basınımızda yer alan haberlerde Japon esnafların yaşadığı mağduriyetler ifade edilmektedir? Bu konuda Japon devletinden gelen bir yardım talebi var mıdır? Japon esnafın mağduriyetini gidermek amacıyla Japon devletine maddi destek sağlamaya yönelik bir çalışmanız olacak mıdır?”

Anadolu Ajansı kendi esnafımızı da görsün

Geçmişte Anadolu Ajansı’nın müdürlüğünü yapan Kemal Öztürk, “Japonya’daki esnafın Kovid-19 dolayısıyla yaşadığı sıkıntıları” haber yapan eski kurumuna eleştirisini dile getirdi. Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla çalışamayan kafe ve lokantaların dayanacak gücü kalmadığını ifade eden Öztürk, “İstanbul’da yüzlerce kafe restoran, artık dayanacak gücü kalmadığı için bir araya gelip bir açıklama yapmaya hazırlanıyor. Dertleri büyük, elde avuçta olanı tükettiler. Şimdi seslerini duyurmak için çabalıyorlar. Japonya’daki esnafın sorunlarını haber yaparken, kendi ülkesindekini görmezden gelmek, gerçeklerden kaçmaktır” ifadelerini kullandı.

Haer: Recep Gören - Ankara