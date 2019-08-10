Kâbe’nin örtüsü değiştirildi

Kutsal topraklarda Hacı adaylarının vakfe için Arafat’a çıktığı arife gününde, Kabe’nin örtüsü (Kisve-i Şerif) değiştirildi.

Mekke Kabe örtüsü fabrikasında makineler ve el işçiliğiyle 200 işçinin ortalama 10 ayda dokuduğu ve günler öncesinde Harem-i Şerif yetkililerine teslim edilen örtü, hacı adaylarının Arafat’a akın etmesi üzerine bugün erken saatlerde Beytullah’a giydirildi. Kisve-i Şerif’in değiştirilmesi sırasında hacı adaylarının Beytullah’ı tavafı devam etti. Özel olarak hazırlanan saf ipek ve altın 4 parçadan oluşan 47 metre uzunluğunda, 657 metrekare büyüklüğündeki Kabe’nin örtüsü 4 köşeden sökülerek değiştirme işlemi gerçekleştirildi. Eskisi alınırken, aynı anda yenisi çekilen örtünün değiştirme işlemi saatler sürdü. Yapımında yaklaşık 700 kilo saf ipek, 120 kilo gümüş ve altın kullanılan Kisve-i Şerif’in üzerinde altın ve gümüşten işlenmiş çeşitli ayet ve dualar bulunuyor. Eski örtü ise zemzem suyuyla yıkandıktan sonra sergilenmesi için İslam ülkelerine, müzelere ve hediye olarak bazı devlet başkanlarına gönderilecek. AA

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