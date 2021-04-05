‘Kademeli normalleşme’ başarısızlıkla sonuçlandı

Ülke genelinde vak’a sayısı patladı, İstanbul 100 bin kişide en fazla vak’a görülen ikinci şehir oldu.

İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Küçükosmanoğlu’ndan hükümetin salgın yönetimine tepki geldi. Koca’nın paylaştığı son haritaya göre, en fazla vak’a görülen şehir yine Samsun oldu. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Sinop gibi Karadeniz illerinde de kötü gidişin devam etmesi dikkat çekti. Yalova, Çanakkale ve Kırklareli’de de yüksek sayılar kaydedildi. En az Covid-19 vak’ası görülen iller ise Şırnak, Hakkâri, Urfa, Van ve Bitlis olarak belirlendi. “1 Mart’ta başlayan kademeli normalleşme fiyaskoyla sonuçlanmıştır” diyen İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, yaptığı değerlendirmede şunları “Haritadaki bu tablo başarısız kademeli açılmanın sonucudur. Kademeli açılmada da başarısız olunmuştur. Yoğun bakımlar doluyor, yeni servisler ve yoğun bakımlar açılıyor” dedi. Küçükosmanoğlu, şunları söyledi: “İller ve ülkeler arası seyahat kısıtlanmıyor. Diğer kentlerde de vak’a sayısı yükselecektir. Açılma kademeli dendi, ama hiç de kademeli olmadığını da gördük. Başarısız bir salgın yönetimi ile yine karşı karşıyayız.”