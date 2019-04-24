Kağıthane'deki enkaz bölgesinde son durum?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kağıthane'de binanın çöktüğü alanda incelemelerde bulunurken, "Bölgede bir geoteknik rapor hazırlatıyoruz. Rapor neticesinde de binaların durumlarını tespit etmiş olacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de binanın çöktüğü alanda incelemelerde bulunurken, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Enkaz alanı civarında yıkılma tehlikesiyle tahliye edilen bazı binaları inceleyen ve bina sakinleriyle konuşan Kurum, süreci yakından hassasiyetle takip ettiklerini belirtti.

Bakan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yanı sıra ilgili bakanlıklar ve Kağıthane Belediyesi'nin bölgede çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bakan Kurum, can güvenliği sebebiyle boşaltılan binalardaki vatandaşların misafirhanelerde ve otellerde misafir edildiğini dile getirirken, her türlü yardım ve desteğin İstanbul Valiliği ve Kağıthane Belediyesi koordinasyonunda yapıldığını vurguladı.

Bölgede yıkılan iki bina dahil 26 binanın boşaltıldığını ifade Kurum, "Bölgede bir geoteknik rapor hazırlatıyoruz. Bu geoteknik rapor neticesinde de binaların durumlarını tespit etmiş olacağız. Aynı zamanda Kartal Orhantepe'de yapmış olduğumuz gibi binalarımızın risk analizini de yapıyoruz. Ekibimiz de bu yönde çalışıyor. Hem çıkacak geoteknik neticesinde hem de alacağımız bu riskli binaların tespiti neticesinde kentsel dönüşüm projesini burada başlatacağız." dedi.

Kurum, şöyle devam etti:

"Bu proje çerçevesinde görünen o ki aşağı yol ile yukarıdaki Talatpaşa Caddesi içerisinde kalan ve 68 binada 600 konutu ilgilendiren alanda tespitlerimizin yapılmasına müteakip riskli binalarımızın tespit edilerek yıkılması ve akabinde de kentsel dönüşüm projesini bu bölgede yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımızla da bu noktada görüşmelerimizi hem belediyemiz hem de valiliğimiz yürütüyor ve çıkacak rapora göre de bu kentsel dönüşüm projesinin sınırlarını belirlemiş olacağız. Yapacağımız proje az katlı, yatay mimari esaslı, bizim mahalle kültürümüzü yansıtacak proje olacak."

Kurum, olayda can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.

"İnşaat firmasıyla alakalı suç duyurusunda bulunuldu"

İstanbul'un tüm ilçelerinde riskli bulunan alanlarda kentsel dönüşüm projesinin hızlı şekilde uygulanacağını aktaran Kurum, ülke genelinde riskli alanların tespiti için valiliklere genelge gönderildiğine ifade etti.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Kurum, bir gazetecinin, "İnşaat firmasıyla ilgili bir soruşturma açıldı mı?" sorusunu, "İnşaat firmasıyla alakalı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz savcılığımıza suç duyurusunda bulundu. Savcılığımız gerekli incelemeyi yapacaktır. Gerekli incelemeye müteakip de firmanın bir suçu varsa hukuken bu yapmış olduğu inşaattan veya eksikliğinden kaynaklı problemleri savcılık kararı neticesinde gereği yapılacaktır." diye cevapladı.

Yatay mimari çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Biz Türk milleti olarak zaten mahalle komşuluk ilişkisini ön plana çıkaran, aynı camide aynı yeşil alanda oynayan, ibadet eden milletiz. Dolayısıyla bu değerlerimizi korumak zorundayız. Bizi bir, beraber tutan değerler bu değerler. O anlamda biz de bakanlık olarak TOKİ ile hem kentsel dönüşüme destek vereceğiz, hem finansman desteği vereceğiz, hem yapım desteği vereceğiz. İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle 4 milyar liraya kadar yüzde 50 hibe faiz desteği olmak üzere yine destek vereceğiz ve bu projeleri belediyelerimizle el birliği içerisinde yürüteceğiz."

Geoteknik raporda zeminin riskli olup olmadığının anlaşılacağına dikkati çeken Kurum, "Görünen o ki zeminde öyle bir sorun söz konusu değil. Altyapıyla ilgili bir sorun varsa bunun da tespitlerini yapacağız. Burada uzun süre beklemekten kaynaklı istinat duvarının göçmesi söz konusu. Bu göçmede yapılan istinat duvarında imalat hatası olup olmadığı yine yapılacak tespitler neticesinde çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Tek taraflı fesih hakkı getirmeyi düşünüyoruz"

İnşaat alanında firmanın sunduğu maketler üzerinden ev alan vatandaşların da bulunduğunun hatırlatıldığı bir soruya ilişkin Kurum, "Vatandaşımızın hak sahibi olarak müteahhitle bir sözleşmesi var ancak müteahhit sözleşmeden kaynaklı yüklenimini geciktirmiş ve yerine getirememiş durumda. Bundan kaynaklı da bu problemi vatandaşımız, hem buradaki hak sahiplerimiz hem de konut alanlar yaşıyor. Bu mağduriyetleri engellemek adına göreve gelir gelmez 6306 sayılı yasada bir değişikliğe gittik." dedi.

"Söz konusu alandaki kentsel dönüşüm projesinde de hukuki durumu netleştirdikten sonra hem konut alan vatandaşlarımızı mağdur etmemek, hem de hak sahibi vatandaşlarımızı mağdur etmemek için bu süreci beraber yürüteceğiz." diyen Kurum, konunun netleşmesi gerektiğine işaret etti.

Kurum, şunları kaydetti:

"Ayrıca yine tüm Türkiye'de kentsel dönüşüm projelerinde müteahhitlerle vatandaşımızın anlaşmaları olmasına rağmen hem vatandaş tarafında hem de müteahhit tarafında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle alakalı da bir hukuki düzenleme yapmayı öngörüyoruz. Buna ilişkin meclisimiz açılır açılmaz da bu düzenlemeyi yapacağız ve hükümlülüklerini yerine getirmeyenler tarafında tek taraflı fesih hakkı getirmeyi düşünüyoruz."

Bakan Kurum, çöken bina sebebiyle Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde brifing aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.