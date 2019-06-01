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Kalkınma planı niçin açıklanmadı?

01 Haziran 2019, Cumartesi 00:31
İYİ Parti, Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, yatırımcıların önünü görmesi için beş yıllık kalkınma programlarından oluşan orta vadeli programlar ile yıllık programlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, “Hükümet süresi geçmesine rağmen henüz 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı açıklamadı. Bir an önce bu planın TBMM gündemine gelmesi gerekir” dedi. Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin ekonomik durumuna ilişkin görüşlerini açıkladı. Kalkınma planlarına değinen Yılmaz, yatırımcıların önünü görmesi için beş yıllık kalkınma programlarından oluşan orta vadeli programlar ile yıllık programlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Durmuş Yılmaz, 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın 2014 yılında yürürlüğe girdiğini anımsatarak, “Hükümet süresi geçmesine rağmen henüz 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı açıklamadı. Bir an önce bu planın TBMM gündemine gelmesi gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

Türk ekonomisi pusulasız

Ülke kaynaklarının nerede ve nasıl kullanılacağını göstermesi açısından kalkınma planlarının önemli olduğuna işaret eden Yılmaz, “Bugün geldiğimiz noktada Türk ekonomisi rotası sapmış ve pusulasızdır. Kaptanın da tecrübesi yoktur. Hükümeti 2002 yılında iktidara getiren o günün koşulları şimdi de mevcut. Hükümet, ülkeyi 2002’nin gerisine getirmiş durumda. Türk lirasının itibarı kalmadığı için vatandaş yabancı parayı alarak yastık altında saklıyor.” diye konuştu.

Devlet Planlama Teşkilâtı lağvedildi

Kalkınma planının TBMM’de görüşülmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu ama yasalara aykırı olarak henüz konunun gündeme gelmediğini söyleyen Yılmaz, “Ortada 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile ilgili TBMM Başkanlığına sunulmuş bir çalışma yok. Peki niye yok? Bizim duyumlarımıza göre konu taraflarca görüşüldü. Orada alınan bilgiler çerçevesinde raporun kamuoyu ile paylaşılması lâzımdı ancak kurumlar çökertildiği ve bu işi yapabilecek uzman kişiler kalmadığı için raporu yazan kimse kalmadı. Bütün uyarılarımıza rağmen Devlet Planlama Teşkilâtı lağvedildi. Bu teşkilâtta yetişen insanlar başka kurumlara gitti. Bu planı kaleme alacak uzman yok. Bundan dolayı rapor yazılamıyor” değerlendirmesinde bulundu.

 

AA

Etiketler: durmuş yılmaz
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