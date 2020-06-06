Kamuda statü ayrımına son verilmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarında personellerin farklı statülerde çalıştırılmasının iş barışını olumsuz etkilediğini belirterek, ücret ve iş güvencesi sorununun ortadan kaldırılması için bütün personelin daimi kadroya alınması gerektiğini söyledi.

Kamu kurumlarında ‘kadrolu’, ‘sözleşmeli’, ‘geçici’ gibi farklı statülerde personel çalıştırılmasının, ücret adaletsizliği ve iş güvencesi sorununu da beraberinde getirdiğini belirten Gürer, Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesine göre, kamuda görev yapan personelin 4-A, 4-B, 4-C, 4-D gibi farklı statülerde görev yaptığını söyledi. Kamuda aynı işi yapmalarına rağmen, personelin statülerinden dolayı iş güvencesi, ücret, sosyal haklar ve diğer kazanımlar açısından önemli ölçüde farklılıklar bulunduğuna vurgu yapan Gürer, bu olumsuzluğu iş barışını bozduğunu kaydetti.

DÜZENLEME ŞART

Bütün kamu çalışanlarının aynı statüde istihdam edilmesi gerektiğini dile getiren Gürer, “Kamuda 4-B tabir edilen ve iş güvencesi olmayan yaklaşık 455 bin sözleşmeli personel görev yapmaktadır. Uygulanan mevzuat, 4-A statüsündeki bir personel ile 4-B statüsündeki personelin aşnı iyi yapmasına rağmen farklı ücret almalarına neden oluyor. İş güvencesi ve diğer sosyal haklar bakımından da farklı ciddî farklılıklar var” dedi. Gürer, 4-B statüsündeki sözleşmeli personelin mevzuattan kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi ve iş güvencesi alabilmesi için Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenleme yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ankara – Fatih Karagöz