Kanal İstanbul’dan vazgeçilmeli

Türkiye’yi dünyanın önemli merkezlerinde temsil etmiş 126 emekli diplomat bir araya gelerek Kanal İstanbul projesiyle tartışmaya açılan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin önemini vurgulayan ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kanal İstanbul, Montrö Sözleşmesi’ni tartışmaya açacaktır. Kanal İstanbul’dan vazgeçilmelidir” denildi. Aralarında bakanlık, Dışişleri’nde müsteşarlık, genel müdürlük ve sözcülük de yapmış olan imzacı diplomatlar arasında Milli İstihbarat Teşkilâtı’nın (MİT) ilk sivil müsteşarı olan emekli büyükelçi Sönmez Köksal, halen BM İşkenceyi Önleme Komitesi üyesi olan Erdoğan İşcan, eski AİHM yargıçlarından Rıza Türmen de yer aldı.

Büyükelçilerin açıklamasında, Montrö’nün Türkiye’ye olan kazanımlarından bahsedilirken, “Kanal İstanbul ve ÇED Raporu’nda sözü edilen Çanakkale Kanalı, ABD’nin Montrö’yü tartışmaya açmak amacına hizmet edecektir” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti üzerinde çeşitli emelleri olan devletlerin çıkarına hizmet edecek olan Kanal İstanbul’dan vazgeçilmelidir” denildi.