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7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Kanal İstanbul’dan vazgeçin

06 Haziran 2021, Pazar 19:30
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolasıyla bir kez daha ,”Kanal İstanbul” projesine hayır demek için tarihi Mimar Sinan Köprüsü üstünde çok sayıda demokratik kurum, siyasî parti, çevre örgütü ve ekolojistlerin katılımıyla eylem düzenledi.

“Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız” pankartı açılan eylemde, “Rant ve ihanet projesine karşı bir aradayız”, “Halk pandemide aşılanmazken, Onlar kanal peşindeler” dövizleri taşındı. Artı Gerçek’in haberine göre, basın metnini okuyan Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’ndan Deniz Öztürk, iktidar tarafından yapılan herhangi bir işin halkın yararına olmadığını söyleyerek, “Bir avuç yandaş, sermaye, mafyanın servetine servet katılması için olduğunu görüyoruz.  İşte Kanal İstanbul ve Yenişehir denen rant projesinin de yapılmak istenmesinin doğayı öldüreceği, İstanbul’un ve hatta Marmara Bölgesi’nin geri dönülmez biçimde tahrip olacağı bilindiği halde “inat edenler” sadece kendi “beka”larını düşünüyorlar” dedi.

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