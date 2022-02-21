"Kavala’nın serbest bırakılmaması Türkiye’nin itibarına zarar veriyor"

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nando Sanchez Amor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılmamasının Türkiye’nin itibarına zarar verdiğini söyledi.

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davanın İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 4. duruşmasını izleyen Amor, AİHM kararına rağmen Kavala’yı serbest bırakmayan Türkiye’nin bunun sonuçlarından kaçamayacağı görüşünü dile getirdi. AFP’ye konuşan Amor, AİHM’in 2019 yılında verdiği hükümle ilgili olarak Avrupa Konseyi’nin Türkiye aleyhine ihlal süreci başlattığını hatırlattı. Amor; “Türkiye'nin bu yargıya (AİHM) taraf olmasına rağmen neden mahkeme kararlarına uymadığını anlamak güç. Türkiye bunun sonuçlarından kaçamayacak.” dedi. Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olduğunu belirten ve AİHM kararına uymanın bir dış müdahale meselesi olmadığını vurgulayan Amor, “Bu tavır ülkenin imajına zarar veriyor.” dedi. Euronews Türkçe

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