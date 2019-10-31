Kayyım atamaları hukuka aykırı

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (AYBYK) genel kurulunda Çarşamba düzenlenen Türkiye oturumuna konuşmacı olarak dâvet edilen İmamoğlu, “İktidar, manipülasyonla kazanamadığı seçimi, seçimleri yönetmekle yetkili olan Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararıyla iptal ettirerek kazanmak istedi. Ama iktidarın gücüne rağmen yurttaşlarımızın güçlü iradesi 23 Haziran gecesi bir kez daha ve çok daha gür bir sesle demokrasiden yana oldu” şeklinde konuştu.

YSK’nın iptal gerekçelerinden bazılarının aynı zamanda ceza mahkemelerinin konusu olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Ama aylar geçmesine rağmen kimse cezalandırılmadı, çünkü ortada zaten bir suç yoktu” dedi. DW Türkçe’nin haberine göre, Kayyım atamalarını net bir dille eleştiren İmamoğlu, bu durumu “hukuk devleti ilkesini ihlal” olarak değerlendirdi. Görevden alınmaların “demokrasinin ilkelerine, mevcut hukuksal düzene ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere aykırı” olduğunu soyleyen İmamoğlu, “Buna karar verecek olan yargıdır ve anayasada bu açıkça belirtilmektedir” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 83

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.