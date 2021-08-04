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5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kemerköy Termik Santrali'nde yangın alarmı: Tel örgülerine kadar yaklaştı

04 Ağustos 2021, Çarşamba 22:10
Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı.

Türkevleri Mahallesi'ndeki yangın sarp ve kayalık arazide, zaman zaman da yerleşim yeri yakınlarında etkisini sürdürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaştı.

Santral çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye aracı müdahale ediyor.

Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

Bölgedeki rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor.

AA

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