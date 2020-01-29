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29 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Keyfî yargılamalara son verin

29 Ocak 2020, Çarşamba
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), BM üyesi devletlerden, Erdoğan hükümetine keyfi ve uzun süreli tutukluluk hallerine ve yargılanmalarına son verilmesi çağrısında bulunmasını istedi.

Türkiye’nin son beş yıldaki insan hakları karnesi, İsviçre’nin Cenevre şehrinde masaya yatırılıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (UPR) kapsamında başlayan toplantılarda Türkiye’deki insan hakları ihlallerini ve sivil toplum örgütlerinin şikâyetlerini görüşüyor. BM’nin 193 üyesi hakkında her beş yılda bir yayınlanan UPR raporu, BM İnsan Hakları Konseyi’nin son yıllarda attığı en önemli adımlardan biri. Bunun amacı ise üye ülkelerdeki insan haklarını güçlendirmek. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), söz konusu raporlardan yola çıkarak yayınladığı bir notunda Türkiye’deki insan hakları konusu hakkında önemli açıklamalar bulundu. HRW Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Williamson, “Hapiste tutulan ve yargılanmakta olan gazetecilerin, siyasetçilerin ve muhaliflerin sayısının olağanüstü oranı, Türk hükümetinin ülkedeki insan hakları durumuna ilişkin kamuoyuna yaptığı açıklamalarla büyük bir tezat teşkil ediyor” diye konuştu.

Amaçtan sapılıyor

Euronews Türkçe’nin haberine göre, HRW’nin yaptığı yazılı açıklamada, “Darbe girişimi sonrası, kontrol ve denge mekanizmalarını ortadan kaldıran bir başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sahip olduğu yetkileri büyük ölçüde artırdı” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, “Türkiye, 2016 Temmuz’unda, 250 kişinin öldüğü şiddetli bir darbe girişimi yaşadı. Erdoğan ve hükümeti, o tarihten bu yana aldıkları baskıcı önlemlerin birçoğunun darbeye verilmiş meşrû yanıtlar olduğunu ileri sürerek haklı göstermeye çalıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre hükümetin, darbe girişiminin sorumlularını adaletin önüne çıkartması gerekli olmakla birlikte, hükümeti eleştirenlere ve muhaliflere uygulanan geniş kapsamlı baskılar bu amaca hizmet etmiyor, tam aksine bu amaçtan sapılmasına yol açıyorlar” ifadeleri yer aldı.

İnsan haklarını koruyan yasalar çıkarılsın

HRW, Türkiye konulu toplantıya katılacak BM üyesi devletlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinden şunları ısrarla talep etmesini istiyor: “Aktivistlerin, muhalif politikacıların, insan hakları savunucularının ve gazetecilerin suç sayılabilecek faaliyetlerinin varlığını gösteren inandırıcı deliller olmadığı halde, şiddet içermeyen faaliyetleri nedeniyle keyfi ve uzun süreli tutukluluk hallerine ve yargılanmalarına son verilsin. Yargının tarafsız olması sağlansın, hâkimler ve savcılar üzerindeki siyasal baskılar kaldırılsın ve insan haklarını koruyan yasalar çıkarılsın. Barışçı toplanma özgürlüğünün genel ve kapsamlı yasaklarla, keyfi ve orantısız bir şekilde kısıtlanmasına son verilsin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala’nın ve Selahattin Demirtaş’ın keyfi ve uzun süreli tutukluluk hallerine son verilerek, derhal serbest bırakılmaları yönündeki kararları uygulansın.”

KHK’lar BM gündeminde

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin Cenevre’de Türkiye’nin insan hakları karnesini konuşacağı toplantının öncelikli konularından bir KHK’lıların durumu. BM’ye sunulan raporlarda, “Terör örgütleriyle ilişkili oldukları iddiasıyla, darbe girişimin ardından KHK ile kamu görevinden alınan 130 binden fazla kişinin geleceğinin belirsizliğini koruduğu” belirtildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) konuya ilişkin açıklamasında, “Söz konusu kamu görevlilerinin (KHK’lıların) itirazlarını incelemek için kurulan komisyon bugüne dek göreve iade talebiyle yapılan başvuruların çoğunu reddetti. Etkin başka bir çare de bulunmadığından, bu insanların çoğu iş bulamıyor, seyahat edemiyor ve temel kamu hizmetlerinden yararlanamıyorlar” dedi.

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