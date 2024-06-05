KHK’lar anayasa ve kanuna uygun olmalı

Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) bazı maddelerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İptal gerekçesinde, ‘’Kanun hükmünde kararnameler konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem dayandıkları yetki kanununa hem de Anayasa’ya uygun olmak zorundadır. Anayasa’nın mülga 91. maddesinde kimi konuların KHK’larla düzenlenmesi yasaklanmıştır. Aynı şekilde Anayasa’nın mülga 163. maddesinde de Bakanlar Kuruluna KHK ile bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilemeyeceği belirtilmiştir. Bu kurallar uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna ancak KHK ile düzenlenmesi yasaklanmış alana girmeyen konularda KHK çıkarma yetkisi verebilir’’ değerlendirmesi yapıldı. Haber Merkezi

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