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19 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

KHK’lar intikam aracı yapıldı

19 Temmuz 2020, Pazar
Gazeteci Can Ataklı yüz binlerce kişinin KHK’larla hiçbir soruşturma geçirmeden işlerinden olduğunu kaydederken, “KHK ile konu ile ilgisi olmayan pek çok kişi mağdur edildi. İktidarın bunu bir tür zulüm olarak, intikam alma gibi sürdürdüğünü görüyoruz” dedi.

Gazeteci Can Ataklı yüz binlerce kişinin KHK’larla hiçbir soruşturma geçirmeden işlerinden olduğunu kaydetti. Ataklı, bu dönemde insan haklarının, demokrasinin, hukukun askıya alındığını; adaletin ise yok edildiğini belirtirken, “KHK ile konu ile ilgisi olmayan pek çok kişi mağdur edildi. İktidarın bunu bir tür zulüm olarak, burnunu sürttürme, intikam alma gibi sürdürdüğünü görüyoruz” diye konuştu.

Gazeteci Can Ataklı, KHK TV’ye ülke gündemiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 

SUÇUN ŞAHSİLİĞİ VAR

Dört yıllık devam eden KHK uygulamalarını değerlendiren Ataklı, özetle şunları söyledi: 

“Özellikle Ergenekon ve Balyoz döneminde cemaat mensubu, cemaatle birlikte hareket ettiğini bildiğim pek çok isimle ekranlarda tartışırken hep şunu söylüyordum; ‘Yapmayın, bir; yol olur. İki; yarın hukuk size lazım olur. KHK ile konu ile ilgisi olmayan pek çok kişi mağdur edildi. İktidarın bunu bir tür zulüm olarak, burnunu sürttürme, intikam alma gibi sürdürdüğünü görüyoruz. Bu duyguları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise, ki şu an değil, böyle bir şeyin olmasına asla müsaade edilemez. Gerekçesi ne olursa olsun haksız uygulamalar yapıldığını hukuk dışı olarak yapıldığını görüyoruz. KHK’larla 100 bine yakın insan hiç soruşturma geçirmeden işlerinden oldu. İşin kötüsü ellerinden bir takım hakları da alındı. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Bir suç işleniyorsa bunun cezası verilir ve buna hiç kimse itiraz edemez. Ama siz suçlu dediğiniz birinin çoluğuna çocuğuna kadar herkesi birden aynı kaba koyup mahkum edemezsiniz. Bu dünyada böyle bir şey yok. Suçun şahsiliği, suçun bedeli diye bir şey var. Siz şimdi suçu söylemiyorsunuz, bedeli söylemiyorsunuz. Bu vicdansız bir olay. Ruzi mahşerde bunun hesabı sorulsun deniyor. Amenna orda da sorulsun, ama oralara kadar gitmeyin. Oralarda zaten sorulur ve o bizim haddimize değil ama bu dünyada da sorulması lazım. Ben en çok ‘bunlardan hesap sorulacağını görecek miyim’ sözlerini duyuyorum. Bu duyguyu ben hiçbir dönemde görmedim.”

MUHALEFETİN DURUMU

Yaşanan adaletsizliklerle ilgili ana muhalefet gerekli inisiyatifi almaya korktuğuna dikkat çeken Ataklı, “Muhalefet acaba iktidar bana da bir şey der mi? diye siyaset yapıyor. Zaten diyorlar, bu şekilde bir yol alınmaz ve alınmıyor da. Adaletsizlikler artarak devam ediyor” dedi. Ataklı, ayrıca, “Şu anda Türkiye açmazların ve kaosların ülkesi haline doğru gidiyor. Bir kişi bütün yasaların, anayasanın üstüne çıkmış durumda. Anayasa diye bir şey yok artık ortada. Şimdi böyle bir ortamda hiçbirimiz güven altında değiliz. Çözüm siyasidir. Demokrasi dışı bırakın çare çözüm lafı bile etmek mümkün değil. STK’lar dernekler yapılan adaletsizliklerle ilgili siyasete, partilere baskı yapmaları lazım. Demokrasiyi işletmek, hukuku tesis etmek ve adaleti sağlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Yeni Asya

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