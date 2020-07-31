KHK’lıya banka engeli

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski savcı, özel okula giden çocuklarının taksit ödemelerini gerçekleştirmek için gittiği bankada kendisinin ‘sakıncalı’, kamuda çalışan eşinin ise kendisi yüzünden ‘sakıncalı’ olduğunu öğrendi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu konuyu Meclis gündemine taşıyarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, “Kimler yasaklı kişiler, bu yasaklı kişiler hangi yurttaşlık haklarından yararlanamamaktadır, yasaklı kişiyi belirleyen kurum hangisidir?” diye sordu. Albayrak’a daha önce bankaların KHK’lılara uyguladığı bu ayrımcılıkla ilgili yine defalarca birçok farklı parti soru önergeleri vermişti. Ancak Albayrak’ın bu önergelere bankalar mevzuatının linklerini göndererek cevap verdiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan KHK’larla ihraç edilmiş binlerce kişi için kamu kurumlarına genelge gönderildiği de ortaya çıkmıştı.

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