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23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

KHK mağduriyetleri giderilsin

22 Eylül 2019, Pazar 23:06
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin KHK’lıların mağduriyetlerinin giderilmesi için olduğunu ifade etti.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, başkanlık sisteminin siyasî gerilime izin vermediğini, ‘ötekinden gelini kaçırarak’ oy kaybettirdiğini iddia etti. Sarıkaya, siyasetçilerin ‘bugüne kadar hiç anmak istemediği sembolleri kullanarak veya kişileri öne çıkararak diğerine ulaşabilmenin yollarını denediğini’ belirti. Sarıkaya’ya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Tamirci Çırağı’nın sözlerini okuması da, SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun başlattığı girişim de bu denemenin örnekleri. Karamollaoğlu’nun ‘bir bankaya para yatırmak, sendikaya üye olmak, bir bildiriye imza koymak gibi gerekçelerle işlerini kaybeden KHK’lıların işlerine dönmeleri için’ başlattığı girişim kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü hatırlatan Sarıkaya şunları yazdı: Birkaç gün içinde de İYİ Parti, MHP ve HDP’yi de ziyaret edip genel başkanlarıyla bir araya gelmeyi amaçlıyor. SP çevrelerinden öğrendiğim kadarıyla Karamollaoğlu TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerle kalmayacak. AK Parti’den ayrılan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile de aynı gerekçelerle görüşme kararı almış. “Henüz siyasi partilerini dahi kurmadılar, onların ne önemi var?” denilebilir. Ama unutulmamalı ki bu da siyasetin yeni kuralı; çünkü bugün kol kola girdiklerinle ayrılıp, çatıştıklarınla da yarın birlikte olabilirsin.

200 bin KHK’lıyı geri almak zor

Independent Türkçe’nin haberine göre, Karamollaoğlu’nun, “siyasetin akim kişisi, abisi” konumlanmasıyla “her kesimle ve parti ile görüşebilen, her kesime ulaşabilen, anahtar partinin lideri” imajını oturtmayı amaçladığını söyleyen Sarıkaya, yazısına şöyle devam etti: ““Atılan adım kadar, alınan sonuç da önemlidir. Yani sonuç alıyorsanız, adımınızın bir karşılığı olur. Son dönem toplumun hemen her kesiminin vicdan tepkisine yol açan SP lideri Karamollaoğlu’nun çözüm aradığı KHK ile işinden atılmışlar konusu da bunlardan biri. Aktarıldığına göre Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede Karamollaoğlu bu konuyu enikonu ele almış. Ancak hükümetten bu konuda gelen yaklaşım pek de umut verici değil. Karamollaoğlu’na da bir şekilde hissettirildiğine göre KHK ile kamu görevinden uzaklaştırılanların sayısı 200 bini geçmiş. Bir çırpıda bu kadar kişinin yeniden bulundukları kurumlara alınmasına ise şu aşamada çok da sıcak bakılmadığı belirtiliyor. Muhalefetin de girişimi ile bu kişilerin geri dönüşü sağlanabilir mi? Anlaşılan o ki Karamollaoğlu da bunu arıyor...”

 

Etiketler: sarıkaya, khk
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