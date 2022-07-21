Kıbrıs Barış Harekatının 48. yılı kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü dolayısıyla Mersin’de tören düzenlendi. KKTC Mersin Başkonsolusu Zalihe Mendeli, törende, kendi devletleri ve şanlı bayrakları çatısı altında huzur içerisinde yaşamalarını şehitler ve gazilere borçlu olduklarını söyledi.

Harekata katılan askerlerin şehitlik ve gazilik mertebesine eriştiğini dile getiren Mendeli, 20 Temmuz sabahı Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuştuğunu, adada barış, huzur ve güven ortamının sağlandığını belirtti. Mendeli, inandıkları yoldan asla dönmeyeceklerini dosta düşmana kanıtladıklarını ifade etti. AA

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