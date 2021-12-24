Kılıçdaroğlu yeni ekonomik sistemi eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmenin ana gündem maddesi, ekonomideki gelişmeler oldu.

''Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'' hesabı sistemini değerlendiren Kılıçdaroğlu, enflasyon ve zam uyarısı yaptı.

''BU EKONOMİK MODEL SÜRDÜRÜLEMEZ''

''Döviz ve faiz ekseninde yürüyen bir ekonomi var'' diyen CHP lideri, şöyle devam etti:

''Bu ekonomik model sürdürülemez. Para politikaları kısa sürelidir, esas olan maliye politikalarıdır. Bu iktidar ne yaparsa yapsın güven sorunu var. Biz iktidara geldiğimizde çarkları 6 ayda yeniden döndürürüz.''

DÖVİZ KURLARINDAKİ GERİLEME

Kılıçdaroğlu, "Doların yükselmesi ve düşmesi sürecinde kimlerin rant sağladığının belirlenmesi için Meclis araştırma önergesi hazırladık" dedi.

KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİ

''Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'' hesabı sistemini eleştiren CHP lideri, ''Böyle bir anlayışla ekonomiyi uzun süre ayakta tutmak mümkün değil. Faizi dolara endeksleyen dünyada hangi ülke var? Çok iyi niyetle söylüyorum ki Türkiye’nin bu tablodan çıkması için bir an önce sandığın gelmesi lazım'' diye konuştu.

''MEMUR VE EMEKLİYE DE EN AZ YÜZDE 50 ZAM YAPILMALI''

CHP lideri, asgari ücretin ardından memur ve emekliye de en az yüzde 50 zam yapılması çağrısında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı da soruldu.

CHP lideri, şu yanıtı verdi:

''Onurlu bir görev. İttifak görüş birliği içinde olursa elbette. Erken seçim kararı alınırsa ittifak süratli bir şekilde aday belirler. Bu konuda hiçbir endişemiz yok. Tahmin ediyorum her liderin kafasında bir isim vardır. Şimdiden iktidara geldiğimizde atacağımız adımlarla ilgili çalışmaları yapıyoruz.''

''KAVALA VE DEMİRTAŞ NEDEN HAPİSTE?''

Kılıçdaroğlu, ''Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş neden hapiste?" diye de sordu.