Koca: İstanbul ve Ankara'da son bir haftanın en düşük vaka sayısı gözlemlendi

Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu.

Son 24 saatte 1494 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 157 bin 516 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul ve Ankara son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor." ifadelerini kullandı. AA

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