CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya verdiği soru önergesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan veto yedi.

Leb-a leb sorusunun cevaplanamayacağı ifade edilen önergeye ilişkin olarak Kaya, “AKP Hükümeti pandemi şartlarında, sosyal mesafeyi hiçe sayarak kongre salonlarını leb-a leb dolduracak, ama biz hükümete bu konuda soru soramayacağız öyle mi? Bu nasıl adalettir?” diye sordu. Kaya “Emekleri heba edilen sağlık çalışanlarımız, aylardır sıkıntı çeken esnaflarımız ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın adına leb-a leb doldurulan kongre salonlarının hesabını sormak için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle bir soru önergesi hazırladık ve Meclis Başkanlığına sunduk. Ancak günlerce televizyonlardan izlediğimiz bu leb-a leb dolu kongre salonları manzaraları kendilerine sorulunca cevaplamaktan kaçıyorlar. Onlara kongre yapmak yasak değil, ama bize kongreleri sormak yasak!” ifadelerini kullandı.

Ankara – Fatih Karagöz