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2 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Konuşsaydınız böyle olmazdı

02 Ağustos 2022, Salı
Karar ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, İstanbul Sanayi Odası (İSO) temmuz ayı meclis toplantısına katılan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Oda Başkanı Erdal Bahçıvan arasında yaşanan tartışmaya atıfta bulunarak, “Zamanında ‘mıy mıy mıy’ edeceğinize konuşsaydınız bütün bunlar başımıza gelir miydi? Her absürt karara dahi ‘çok yaşa’ dediğinizde sonucun bu olacağını bilmiyor muydunuz?” diye sordu.

Kahveci, yazısında şu ifadeleri kullandı: “Başkan Kavcıoğlu karşınıza geldi ve son altı ayda bu yılın enflasyon hedefini ocak ayında %23,2 nisan ayında 42,8 ve temmuz ayında da 60,4 olarak açıkladı. Bir Merkez Bankası’nın enflasyon hedefini 6 ayda 3 kat artırdığı yerde hangi sanayici önünü görebilir ve iş yapabilir? Aslında tam da bunu hakkettiniz... Zamanında alkışladığınız saçma sapan kararlar ve politikalar geldi sizi de vurmaya başladı. Elbette sizi vurmaya başladı ama asıl çalışanları vuruyor. Bu ülkede işçi ücretleri köle ücretine dönüştü. Bundan daha ucuz ne olabilir? İnsan ve insanlık denen şeyler bitti. Aynı gemideyiz ama sadece mevkilerimiz farklı. Gemi batınca herkes batıyor. Zamanında üst güverteden sesler çıksaydı bu gemi bu kadar yara almazdı; belki de batma noktasına gelmezdi.”

Haber Merkezi

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