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14 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: Pilot sağ kurtuldu, 1 askeri personel şehit oldu, 1 askeri personel yaralandı

14 Mart 2024, Perşembe 15:32
Konya'da düşen askeri eğitim uçağının pilotu sağ kurtuldu, uçağın düştüğü noktada iş makinesi kullanan 1 askeri personel şehit oldu, 1 askeri personel yaralandı.

3. Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağı düştü.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, yaptığı açıklamada, saat 12.51'de Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağının üs içerisindeki şantiye alanına düştüğünü belirterek, "İhbar üzerine kısa sürede olay yerine emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Pilotumuz atlayarak sağ kurtuldu. Şantiyenin içinde iş makinesini kullanan askeri personel şehit oldu. Kaza nedeniyle teknik çalışmalar devam ediyor. Şantiyede bulunan bir askeri personel de yaralandı. Pilot ile yaralı askeri personelin sağlık durumları iyi." diye konuştu.

Vali Özkan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan pilot ile yaralı personeli ziyaret etti, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Uçağın neden düştüğünün belirlenmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) uçağın düştüğü bölgede, pist onarım çalışması yapan bir personelin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır."

AA

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