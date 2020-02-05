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Korku dolu anları anlattılar

05 Şubat 2020, Çarşamba 23:54
Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığın altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar ve Reşit Kanar yaşadıklarını anlattı.

AFAD: Bahçesaray'da 33 kişi vefat etti, 53 kişi yaralandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığın altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar, yaşadıklarını anlattı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Uçar, yaptığı açıklamada, ekiplerle birlikte dün çığın altında kalan minibüsü çıkarmaya çalıştıkları sırada ikinci çığın düştüğünü hatırlattı.

"Çalışma yaparken büyük bir ses duyduk. Çığın devirdiği kepçe bizi sürükledi. Karın altından kendi imkanlarımla çıkmaya çalıştım" diyen Uçar, şunları kaydetti:

"Dün çığın altında kalan iki kişiye ulaşmaya çalışıyorduk. Ekiplerimizi bu yönde organize ettik. Onları yalnız bırakmamak için birlikte çalışıyorduk. Çığın altındaki minibüsü çıkarıyorduk. Büyük bir ses duyduk. Çığın devirdiği kepçe bizi sürükledi. Karın altından kendi imkanlarımla çıkmaya çalıştım."

Kepçenin altında kalan bir vatandaşı kurtarmaya çalıştığını ancak bacağındaki ağrı nedeniyle ayakta duramadığını sözlerine ekleyen Uçar, "Jandarma ekiplerine haber verdik. Ben yukarı çıktım. Orada çok ağır yaralı vardı, ambulansları meşgul etmemek için kendi aracımızla hastaneye kaldırıldım." diye konuştu.

"Hiç beklemediğimiz bir anda üzerimize çığ düştü"

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde arama kurtarma çalışması yürüten ekiplere yardımcı olmak için bulunan Reşit Kanar, yaşanan ikinci çığın altında kaldı.

Buradan kurtulan Kanar, kaldırıldığı Gürpınar Devlet Hastanesi'nde yaşadıklarını anlattı.

Bölgeye sevk edilen ekiplere yardımcı olmak için gittiğini ifade eden Kanar, "Ateş etrafında ısınmaya çalışıyorduk. Hiç beklemediğimiz bir anda üzerimize çığ düştü. Nasıl olduğunu anlayamadık, çığın altında kaldık." dedi.

Nefes alabilmek için üzerindeki karı temizlemeye çalıştığını kaydeden Kanar, şunları söyledi:

"Çığın altında elimi kazdığım yerden nefes almaya çalıştım. O anda askerlerimizden biri yüzümdeki karı temizledi. Ayağımızda ayakkabı yoktu bu halde 4 kişiye ulaştım ama vefat etmişlerdi. Çok insan vardı. Ambulans gelince iyi olduğum için benden kötü olanların götürülmesini istedim. Kar altında kalan diğer insanlara ulaşmaya çalıştım." 

Kaynar, çok sayıda aracında çığ altında kaldığını sözlerine ekledi.

"Bir ses duyduk. Ardından kendimi karın içinde buldum"

Yaralılardan Mehmet Güler, yaptığı açıklamada, çığın altında kalanların çıkarılması için bölgeye gittiğini söyledi.

Yardım ettikleri sırada ikinci çığ düştüğünü dile getiren Güler, "Beni bir kenara savurdu. Sonra beni çığın altından çıkardılar. Kaç kişinin çığ altında olduğunu bilmiyorum." dedi.

Çığın altından kendi imkanlarıyla çıkan Salih Kaplan da şunları kaydetti:

"Çığın altında kalan bir minibüs haberinin ardından bizler de oraya gittik. Kalabalığın olduğu yerde bekliyorduk. Bir ses duyduk. Ardından kendimi karın içinde buldum. Epeyce karın içinde sürüklendim. Sonra kendi imkanlarımla karı açtım ve ışığı gördüm. Oradan dışarı çıktım. Önce iyiydim ama çıkınca sol tarafımın uyuştuğunu hissettim."

 

AA

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