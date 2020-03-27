Koronavirüs nedeniyle can kaybı 92'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu." dedi.

Bilim kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan Koca, “Dünya virüsün çıktığı günlerden öncesine dönemez biz de ilk vakanın saptandığı 10 Mart’tan önceye dönemeyiz” dedi. Bugün en önemli toplantılardan birini yaptıklarını söyleyen Koca, “Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. En önemli konu sokakta geçirilecek zamana kısıtlama getirmektir Çalışma saatleri, günler, tatilleri kısıtlamak” dedi. Bugünkü toplantıda alınan kararların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletildiğini ve onun tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını söyleyen Koca, “7 bin 533 test daha yapıldı; 2 bin 69 yeni vaka var. Toplam vaka sayısı 5 bin 698, 42 kişi ise taburcu oldu” ifadelerini kullandı.

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