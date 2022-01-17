Kredi borçluları 35 milyona dayandı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, bankalara tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunan vatandaş sayısı son bir yılda 800 bin kişi artarak 34 milyon 700 bine yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi tarafından negatif nitelikli ferdî kredi ve kredi kartı Ocak-Kasım ayı verileri paylaşıldı. Buna göre, bankalara tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunan vatandaş sayısı son bir yılda 800 bin kişi artarak 34 milyon 700 bine çıktı. TBB tarafından yapılan açıklamaya göre ferdî kredi kartı borcundan dolayı kanunî takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 611 bin kişi oldu. Ferdî kredi borcundan dolayı kanunî takibe düşen kişi sayısı ise aynı dönemde 1 milyon 182 bin kişi oldu.

1,5 milyon kişi Kanuni takibe alındı

Böylece bireysel kredi veya ferdî kredi kartı borcundan dolayı kanunî takibe düşen kişi sayısı 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 485 bin kişi oldu. 2021 yılının Ocak-Kasım dönemindeki bu artışla birlikte Kasım 2021 itibarıyla ferdî kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş ve borcu devam etmekte olanların sayısı 4 milyon 18 bin 796 kişiye ulaştı. Risk Merkezi verilerine göre, Kasım 2021 itibarıyla bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 artış ile 25.8 milyar TL oldu. Ferdî kredi kartlarında tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artış ile 7.1 milyar TL oldu.

İstanbul - Anka