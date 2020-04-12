Kriz yönetimi böyle mi olur?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük sokağa çıkma yasağıyla ilgili “İktidar, bir kez daha kriz yönetiminde ne kadar acemi olduklarını ispatladı” dedi.

Hükümetin koronavirüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağını, yasaktan iki saat önce açıklamasıyla halk ihtiyaçlarını almak için sokağa döküldü. Muhalefet partileri, İçişleri Bakanlığı’nca yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında 31 ilde gece yarısından 2 saat önce ilân edilen sokağa çıkma yasağına tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sokağa çıkma yasağına tepki gösterirken, “Tam karantina teklifimizi yasak başlangıcından 2 saat önce vatandaşa bilgi vererek uygulayan iktidar, bir kez daha kriz yönetiminde ne kadar acemi olduklarını ispatladı. Tüm vatandaşlarımızı sakin olmaya, yasağa uyarak kendilerini ve sevdiklerini korumaya dâvet ediyorum” şeklinde konuştu.

Bu bizim son şansımız

Katıldığı programlarda kontrollü bir şekilde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin virüsle mücadelede en önemli unsur olduğunu dile getiren Dr. Serdar Savaş, hafta sonu için getirilen sokağa çıkma yasağını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, yasak kararının ardından pek çok kişinin sokaklara çıktığını ve sosyal mesafeye uymadığını belirten Serdar Savaş şunları söyledi: “Birkaç saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve bunun arkasından insanlarımız marketlerde, manavlarda, pazar yerlerinde ve fırınlarda bir araya geldiler. Fizikî mesafe kurallarına uymadan, çoğu maskesiz olarak. Şimdi evlerine döndüklerinde bu aldıkları mikropları birbirlerine daha fazla bulaştıracaklar. Saygıdeğer devlet büyükleri, sayın Bilim Kurulu Üyeleri, saygıdeğer Sağlık Bakanımız ve bütün karar vericiler lütfen bu sokağa çıkma yasağını 14 gün uzatıp ve bu sırada sürveyans çalışmalarını, evlerde arama tarama test yapma çalışmalarını ciddiyetle uygulayacak organizasyon yapsınlar. Bu bizim son şansımız olacaktır.”

Karar doğru, zamanlama yanlış

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da “Doğru bir karar, bu kadar nasıl yanlış zamanlama ile uygulanır! Zaten yeteri kadar vatandaşlarımızın maddî ve zaman kaybı var! Zamanla yarışılan, stoklanamayan malı, işi olanlar ne yapacak! Vatandaşlarımızın panikle sokağa, markete, fırına temel ihtiyaçları için yığılması da çabası” dedi. “İktidarın kademe kademe salgın eylem planı; Plansızlık Tutarsızlık Kararsızlık Öngörüsüzlük Beceriksizlik” diyen Uysal şunları söyledi: “Bu Korona küresel salgınının başladığı günden bu yana AKP merkezi hükümeti, işbirliği yapacağına yarışmaya, engellemeye çalıştığı çoğunluğu muhalefet partilerinden seçilmiş başta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleriyle sokağa çıkma yasağı bilgisini niye paylaşmaz? Topyekûn eşgüdüm içinde yürütülmesi gereken bir kriz yönetimi sürecini böyle ayrımcılık/küçük siyasi hesaplar yaparak nasıl yöneteceksiniz? Erdoğan anlaşılan hâlâ siyaseti tek bildikleri gerginlik üzerinden yapacaklar. Oysa hat, halat koptu; farkında değiller!” ifadelerini kullandı.

Mücadele zaafa uğratıldı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, geç saatte açıklanan yasak sonrası oluşan panik sebebiyle hükümeti suçladı ve Twitter hesabından konuya ilişkin şunları paylaştı: “Salgınla mücadele bu gece itibariyle maalesef zaafa uğratılmıştır. Hafta sonu yasağının detaylarını açıklamadan “yasak var” diyerek panik yaptırmak hangi akla mantığa sığar! İnsanımızı paniğe sevk eden virüs veya açlık değil yönetimin basiretsizliğidir.” Prof. Dr. Naci Görür ise, Twitter hesabından yasak sonrası oluşan durumu yorumlarken, şu ifadeleri kullandı: “Arkadaşlar, şu anda hafta sonu sokağa çıkma yasağı oldu diye TV’de marketleri dolduran insanları izliyorum. Bu kararla bir anda korona bulaşını patlattık. İşte bu afet yönetimini bilmemekten kaynaklanan bir durumdur. Halkın davranışı da afete karşı bilinçsizliğin ifadesidir.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA