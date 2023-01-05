Kuraklık tarımı vuracak

Küresel iklim değişikliklerin neden olduğu kuraklığın, ülkemizde sulama suyu sorununu hat safhaya çıkardığını belirten Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Gerekli önlemlerin acilen alınmaması durumunda tarımsal üretimde verim kaybı oluşacak ve olumsuz tablo raflara fiyat artışı olarak yansıyacak” dedi.

Sert rüzgârlar, hortumlar, seller, sıcaklık dalgalanmaları, dolu ve don gibi afetlerin üretimi doğrudan etkilediğini anlatan Gürer, geçtiğimiz yıl Ekim-Aralık döneminde beklenen yağışların gelmediğini, kar yağışının da olmaması nedeniyle tohumun toprakla buluşmasına rağmen verim kayıplarının oluşacağı boyutta sorunlar yaşandığını ifade etti. Ankara - Recep Gören

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