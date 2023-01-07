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8 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Nisan ayına kadar kuraklık uyarısı

07 Ocak 2023, Cumartesi 23:53
Önümüzdeki 3 ayda yağışların ortalamaların altında kalacağı tahmininde bulunan uzmanlar, suyun doğru kullanılması konusunda vatandaşların uyarılmasını tavsiye etti.

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Nisan ayına kadar kurak bir dönemin tahmin edildiği, bu durumun risk taşıdığı ifade edildi. Kurak geçen sonbahar mevsimi ve aralık ayının ardından önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerini paylaşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yağışlar açısından önümüzdeki ayların kurak geçeceğini söyledi. Ocak ayında yağışların yurt genelinde ortalamaların altında kalacağını belirten Tek, “Ege Bölgesi diğer bölgelere göre daha kurak. Şubat ve mart aylarında yine batı bölgelerde yağışlar ortalamaların altında kalıyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de de şubat ve mart aylarında yağışlar ortalamaların altında kalacak” dedi. Yağışlar açısından kurak bir kış olacağına değinen Tek, şöyle devam etti: “Sıcak günlerin sayısı soğuk günlerden biraz daha fazla. Şubatta sıcak günler daha fazla. Soğuk, serin, kuvvetli kar yağışının olduğu günler çok uzun soluklu olmayabilir. Mart ayı için de aynı şeyler geçerli.

AA

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