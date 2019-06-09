"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Kutuplaşmadan çok çektik

09 Haziran 2019, Pazar 22:00
“Ne etnik üzerine ne kimlik üzerine siyaset yapmak doğru değil bugün yapacağımız siyaset vatandaş eksenli siyasettir” diyen AKP’li Selçuk Özdağ, “Biz kamplaşmadan ve kutuplaşmadan çok çektik. Herkes sözüne ve eylemine dikkat edecek” dedi.

Eski AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’da yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Özdağ, “Türkiye’de kalkıp oy uğruna, siyaset uğruna, iktidarda kalma uğruna bunları söylemek doğru değil. Ne etnik üzerine ne kimlik üzerine siyaset yapmak doğru değil” ifadesini kullandı. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik çıkışı ve AKP politikalarına eleştirileriyle dikkat çeken Özdağ’a göre, eğitimde fırsat eşitliği, kalkınma, gelir dağılımında adalet, daha çok zengin olma, daha çok özgür olma, kişi başına düşen geliri yükseltme, kadına yönelik şiddetin azaltılması konusunda kafa yormanın zamanı geldi de geçiyor. T24’ten Hülya Karabağlı’nın haberine göre herkesin Türkiye için siyaset yapması gerektiğine vurgu yapan Özdağ, “Bu şekilde kalkıp konuşmak birilerinin Türkiye’yi bölme noktasındaki heveslerine kirli emellerine destek olmak demektir, doğru değildir. Türkiye’de Türkler de vardır, Lazlar, Kürtler, Çerkezler, Boşnaklar da vardır, Türkmenler de vardır. Türkiye bir imparatorluk bakiyesidir. Yıkılırken buraya herkes geldi. Birbirimizden kız alıp verdik, aynı okullarda okuduk,  askerlik yaptık, kültürel alışveriş yapıldı. Kim yaparsa yapsın doğru değil” ifadelerini kullandı.

Vatandaş eksenli siyaset yapılmalı

“Milletvekilliği yaparken bu kurallara çok dikkat ettim ve uydum” diyen Özdağ, “Türkiye’de çok etnik vardır, etnisite vardır ama bunu gündeme getirmek doğru değildir. Günümüzde ırkçılık dünyanın en büyük günahlarından ve suçlarından biridir evrensel hukuk kurallarına göre suçtur ve bütün dinlerde de kınanmıştır doğru değildir. Ne etnik üzerine ne kimlik üzerine siyaset yapmak doğru değil bugün  yapacağımız siyaset vatandaş eksenli siyasettir. Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşları diye siyaset yapmamız lâzım. Türkiye’de kalkıp oy uğruna, siyaset uğruna, iktidarda kalma uğruna bunları söylemek doğru değil. Biz daha çok Türkiye’yi, devletimizi düşünmek zorundayız. Biz kamplaşmadan ve kutuplaşmadan çok çektik. Herkes sözüne ve eylemine dikkat edecek. Kimse kendisi için siyaset yapmayacak, kimse partisi için siyaset yapmayacak. Herkes Türkiye içi siyaset yapacak, İstanbul için, Diyarbakır için siyaset yapacak. O nedenle Türkiye bir bütündür o nedenle kalkıp etnik site, partiler, mezhep üzerinden siyaset yapmak yakışmıyor. Almanya nasıl seçim yapıyorsa öyle yapalım,  İtalya nasıl seçim yapıyorsa öyle yapalım.”

Etiketler: selçuk özdağ
Okunma Sayısı: 292
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Hayta dualarla...

    Acı bilanço!

    Kazakistan'daki seçimin kazananı Tokayev oldu

    Ankara'da kuvvetli sağanak: Acı haberi Ankara Valiliği duyurdu!

    Kalp kasları tamir edilir mi?

    Kutuplaşmadan çok çektik

    Popüler diyetler hasta edebilir

    Siyaset dostlukları bozmasın

    Nohut üreticileri aracılardan şikâyetçi

    Hasankeyf için geç değil

    Stopaj uygulaması kaldırılsın

    O uçağa Zeybekci de Yıldırım da binmiş

    Sinabung Yanardağı Endonezya'yı alarma geçirdi

    Helikopterden düşerek şehit olan asker ebediyete uğurlandı

    Dönüş yolunda trafik yoğunluğu devam ediyor

    Yaralı askerden acı haber!

    TBMM'de gündem yeni askerlik sistemi

    Uğur Dündar moderatörlük yapmayacak

    18 milyon öğrenci yaz tatiline hazırlanıyor

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Basın hür olmalı
    Ahmet Cemil Çökren

    Sinek düşmanlığını bırak! 2
    Feyzullah ERGÜN

    Zehirsiz sofralar hareketi
    Şükrü BULUT

    Avrupa seçimleri bize neler söylüyor?
    M. Said ZEKİ

    Lekelenmeme hakkı ve tutuksuz yargılama
    Faruk ÇAKIR

    Bir nesil kaybolabilir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Silistre Zaferi ve Mübadele Trajedisi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Evlerde ‘kitap’ konuşturmak
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.