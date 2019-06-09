“Ne etnik üzerine ne kimlik üzerine siyaset yapmak doğru değil bugün yapacağımız siyaset vatandaş eksenli siyasettir” diyen AKP’li Selçuk Özdağ, “Biz kamplaşmadan ve kutuplaşmadan çok çektik. Herkes sözüne ve eylemine dikkat edecek” dedi.

Eski AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’da yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Özdağ, “Türkiye’de kalkıp oy uğruna, siyaset uğruna, iktidarda kalma uğruna bunları söylemek doğru değil. Ne etnik üzerine ne kimlik üzerine siyaset yapmak doğru değil” ifadesini kullandı. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik çıkışı ve AKP politikalarına eleştirileriyle dikkat çeken Özdağ’a göre, eğitimde fırsat eşitliği, kalkınma, gelir dağılımında adalet, daha çok zengin olma, daha çok özgür olma, kişi başına düşen geliri yükseltme, kadına yönelik şiddetin azaltılması konusunda kafa yormanın zamanı geldi de geçiyor. T24’ten Hülya Karabağlı’nın haberine göre herkesin Türkiye için siyaset yapması gerektiğine vurgu yapan Özdağ, “Bu şekilde kalkıp konuşmak birilerinin Türkiye’yi bölme noktasındaki heveslerine kirli emellerine destek olmak demektir, doğru değildir. Türkiye’de Türkler de vardır, Lazlar, Kürtler, Çerkezler, Boşnaklar da vardır, Türkmenler de vardır. Türkiye bir imparatorluk bakiyesidir. Yıkılırken buraya herkes geldi. Birbirimizden kız alıp verdik, aynı okullarda okuduk, askerlik yaptık, kültürel alışveriş yapıldı. Kim yaparsa yapsın doğru değil” ifadelerini kullandı.

Vatandaş eksenli siyaset yapılmalı

“Milletvekilliği yaparken bu kurallara çok dikkat ettim ve uydum” diyen Özdağ, “Türkiye’de çok etnik vardır, etnisite vardır ama bunu gündeme getirmek doğru değildir. Günümüzde ırkçılık dünyanın en büyük günahlarından ve suçlarından biridir evrensel hukuk kurallarına göre suçtur ve bütün dinlerde de kınanmıştır doğru değildir. Ne etnik üzerine ne kimlik üzerine siyaset yapmak doğru değil bugün yapacağımız siyaset vatandaş eksenli siyasettir. Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşları diye siyaset yapmamız lâzım. Türkiye’de kalkıp oy uğruna, siyaset uğruna, iktidarda kalma uğruna bunları söylemek doğru değil. Biz daha çok Türkiye’yi, devletimizi düşünmek zorundayız. Biz kamplaşmadan ve kutuplaşmadan çok çektik. Herkes sözüne ve eylemine dikkat edecek. Kimse kendisi için siyaset yapmayacak, kimse partisi için siyaset yapmayacak. Herkes Türkiye içi siyaset yapacak, İstanbul için, Diyarbakır için siyaset yapacak. O nedenle Türkiye bir bütündür o nedenle kalkıp etnik site, partiler, mezhep üzerinden siyaset yapmak yakışmıyor. Almanya nasıl seçim yapıyorsa öyle yapalım, İtalya nasıl seçim yapıyorsa öyle yapalım.”