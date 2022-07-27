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28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Kutuplaştıran, Cumhurbaşkanı

27 Temmuz 2022, Çarşamba 17:00
Eşitlik Çalışmaları Derneği araştırmasına göre, kendini milliyetçi muhafazakâr tanımlayanların yüzde 54’ü kutuplaşmada sorumluluğun Cumhurbaşkanı’nda olduğunu düşünüyor. “Kutuplaşmanın ortaya çıkmasının en büyük sorumlusu kimdir?” diye sorulduğunda yüzde 54,5 Cumhurbaşkanının sorumluluğu olduğunu düşünüyor.

Bakanlar da eklendiğinde kutuplaşmada iktidarın sorumluluğu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 74,3. Araştırmada kendisini milliyetçi ve muhafazakar tanımlayanların oranının yüzde 54 olduğu düşünüldüğünde bu sonuç siyasete önemli bir veri sunuyor. Türkiye’deki genel politik durumun kişisel iyilik halleri üzerindeki etkinin olumlu yönde olduğunu belirtenlerin oranı toplamda yüzde 11,6 ile sınırlı. Bu sonuçla ilgili “Bu kesimin iktidar partilerinin toplam oy oranlarının da oldukça altında kalıyor olması, iktidarın tüm imkanlarına rağmen kişisel olarak ihtiyaçlarını tatmin edebildiği toplum kesimlerinin ve bu desteklerden yararlanmasa da hükümete ideolojik olarak bağlılık hissedenlerin oranının giderek daralmasına neden olduğunu gösteriyor” analizi yapılıyor.

Haber Merkezi

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