KYK yurdunda yine asansör kazası

Yozgat’taki KYK yurdunda düşen asansörde bulunan 2 öğrenci yaralandı. Olayı sosyal medyada paylaşan öğrencilerinse müdür tarafından “Vermeyeceksin gazeteye” denilerek tehdit edildiği öğrenildi.

T24’2ün haberine göre Sürmeli ilçesinde yaşanan olay Pazartesi günü meydana geldi. Öğrencilerin tepki gösterdiği olayla ilgili ”Beğenmiyorsanız özel yurda gidin” diyen yurt müdürünün ayrıca, öğrencilere ‘Vermeyeceksin gazeteye’ diyerek tehditler savurduğu öğrenildi. Öğrenciler sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarında “KYK il müdürü öğrencileri teskin edeceğine parmak saklayarak diyerek öğrencileri tehdit etti” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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